Воскресный плов товук из риса арборио

Сегодня, я вам покажу как сделать плов из самых можно сказать невозможных сортов риса, которые не принято применять в плове из–за их высоких содержаний крахмала, так как по технологии рис в плове должен быть рассыпчатым.

На сцену выходит рис для ризотто Арборио –это всем известный сорт итальянского риса, используемый для национального блюда ризотто, где главная черта его это кремовость риса, тут не нужно путать с развариваемостью, а именно кремовость есть главная черта ризотто. Возможно ли с него сварить плов, однозначно да.

Приступим.

Был взят килограмм риса сорт арборио. Была взята морковка, лук и курица.

В узбекской кухни плов из курицы называется товук плов.

Курица была взята с простого магазина, это не суповая курица. Из суповой курицы плов бы был вкуснее, но готовить было бы его дольше из за готовки мяса.

Был взят лук, морковь, 200 грамм растительного масла, необязательно курдюк должен быть, чеснок, зира, барбарис ( красный и черный), щепотка куркумы, соль

Следующий этап закладываем порезанную соломкой морковь и чуть обжариваем и затем наливаем воду, добавляем специи и варим его в зависимости от мяса на медленном огне полчаса–час. При солении зирвака нужно понимать, что рис впитает в себя еще часть соли.

Зирвак нужно пересолить. Кто использует чеснок, он кладется в зирвак целыми головками.Готовим рис по следующей технологии.

За минимум полчаса до готовки зервака, подготавливаем рис. Обдаем его кипятком на три, четыре минуты и постоянно при этом мешаем. У вас получится белая от крахмала вода. Затем ее сливаем и уже под проточной водой добиваеся прозрачности. Вода ни в коем случае не должна быть холодной, иначе рис лопнет. Залив теплой водой прибл. 40 градусов оставляем до закладки в зирвак.

Следующий технологический прием закладка риса в казан. Здесь нет ничего особенного как вы привыкли, готовить плов, также его и готовите. С горками, дырочками и обязательно пробуйте. Мешайте рис. Я предчувствую кидания в меня камней, но я говорю о перемешивании верхних слоев риса, не трогая нижний слой, который соприкасается с зирваком. Это делается для равномерной готовки всех слоев риса.

Как только рис стал чуть сильнее альденте, начинается заключительный этам технологиии это пропарка.

Огонь в этом случае уменьшается на минимум, закрывается рис блюдом или блюдцем, крышка обматывается полотенцем и закрывается казан на десять — пятнадцать минут.

Подача. Открывается казан и не спешите сразу выкладывать рис. Немного его вспушите, ему нужно пару минут вернутся в свою форму. Рис готов, когда вы вместе со вксом почувствуете, что он немного при укусе как резина, т.е нет этого альденте, но есть вязкое сопротивления укусу.