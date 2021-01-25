Как я жарю рыбу без масла, не теряя хрустящей просоленной корочки, которую обожает муж

Любая хозяйка знает, что жарка рыбы непременно оборачивается бесконечной ликвидацией жира со всех близлежащих поверхностей. Однако редакция «Так Просто!» знает, как избежать подобного «веселья»! Сегодня мы расскажем, как вкусно пожарить рыбу на соли без капли масла.

КАК ВКУСНО ПОЖАРИТЬ РЫБУ

Всё, что тебе понадобится — это рыба, сковорода и соль. Благодаря такому методу тебе не придется отмывать плиту, сковороду, фартук… Да и жарить на соли гораздо полезнее, нежели на масле. Те, кто уже испробовал этот способ, говорят: приготовив рыбу без масла, ты наконец-то сможешь почувствовать ее натуральный вкус. Кроме того, соль поможет удержать внутри рыбы всю влагу, а потому она точно не получится сухой, как это частенько бывает. Сколько преимуществ! Уже заинтригована? Ниже ты найдешь пошаговую инструкцию, как пожарить рыбу на соли.

ИНГРЕДИЕНТЫ

стейки горбуши (можно любую другую рыбу)

соль крупного помола

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для начала нужно хорошенько разогреть сковороду. Лучше всего подойдет старая добрая чугунная. Рыбу крайне важно тщательно просушить бумажным полотенцем, ведь если она будет влажная, то впитает в себя гораздо больше соли. На разогретую сковороду тонким слоем высыпаем соль крупного помола. Чем крупнее соль, тем лучше. При желании сверху можно посыпать любимыми специями для дополнительного аромата. Теперь ждем, пока прогреется солевая «подушка». На разогретую соль выкладываем рыбу. Время жарки зависит от того, до какой кондиции ты хочешь ее довести. Переворачиваем подрумянившуюся рыбу. Советуем сразу аккуратно соскрести лишнюю соль, чтобы она сильно не повлияла на вкусовые качества рыбы. Когда рыба будет готова, снимаем ее со сковороды и снова убираем излишки соли. Как видишь, рыба прекрасно приготовилась внутри. При этом она осталась максимально сочной!

Подробнее рассмотреть весь процесс приготовления рыбы на соли можно в этом видео.

А ты уже пробовала жарить рыбу на соли? Смело делись в комментариях своим кулинарным опытом. Приятного аппетита!