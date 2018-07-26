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Омлет с плавленым сыром в мультиварке

Омлет - блюдо, которое никогда не приедается. Его можно приготовить только из яиц и молока или с добавлением различных добавок, получив омлет с грибами, колбасой, овощами или зеленью. Но всё-таки многие предпочитают готовить по рецепту классического омлета, стараясь при этом, чтобы он получился пышным и высоким. Кстати, на высоту омлета влияет не тщательное взбивание яиц, а их количество, а также правильно подобранный размер сковороды. Чтобы получить высокий омлет, нужно брать сковороду небольшого диаметра, чтобы яичная масса не разливалась вширь, а поднималась в высоту. Кроме того, омлет с большим количеством молока хоть и поднимается во время выпечки, но в готовом виде быстро опадает. Для приготовления омлета повара советуют придерживаться определённой формулы: на 1 яйцо нужно брать 15 мл молока. В этом рецепте омлета кроме молока в омлетную массу положили плавленый сыр. Омлет можно сделать и в мультиварке. Но так как её чаша объёмная, омлет получится невысоким.

 

Омлет с плавленым сыром в мультиварке. Фотография рецепта 

Для рецепта омлета вам потребуется:

  • молоко - 100г
  • плавленый сыр (типа «Янтарь») - 240г
  • яйцо - 6 шт.
  • соль - по вкусу
  • сливочное масло - 4г.

Рецепт приготовления омлета:

Омлет с плавленым сыром в мультиварке, Шаг 01

В посуду подходящего объёма разбейте яйца.

Омлет с плавленым сыром в мультиварке, Шаг 02

Добавьте к яйцам плавленый сыр. Если он несолёный, добавьте соль.

Омлет с плавленым сыром в мультиварке, Шаг 03

Венчиком перемешайте массу до однородного состояния. Взбивать её не надо, потому что омлет из взбитой массы сильно опадает.

Омлет с плавленым сыром в мультиварке, Шаг 04

Размешивая, влейте молоко. Чашу мультиварки смажьте кусочком масла. Перелейте в неё омлетную массу. Выберите программу «Запекание», установите время приготовления - 25 минут. Опустите крышку. Когда прозвучит сигнал, выждите хотя бы 3 минуты и только потом откройте мультиварку. Омлет получается нежный, поэтому делите его на порции, не вынимая из чаши.

Омлет с плавленым сыром в мультиварке, Шаг 05

Порцию выложите на тарелку, посыпьте зеленью. Для усиления вкуса к омлету можете подать кетчуп. Приятного аппетита!

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