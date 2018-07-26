Омлет с плавленым сыром в мультиварке

Омлет - блюдо, которое никогда не приедается. Его можно приготовить только из яиц и молока или с добавлением различных добавок, получив омлет с грибами, колбасой, овощами или зеленью. Но всё-таки многие предпочитают готовить по рецепту классического омлета, стараясь при этом, чтобы он получился пышным и высоким. Кстати, на высоту омлета влияет не тщательное взбивание яиц, а их количество, а также правильно подобранный размер сковороды. Чтобы получить высокий омлет, нужно брать сковороду небольшого диаметра, чтобы яичная масса не разливалась вширь, а поднималась в высоту. Кроме того, омлет с большим количеством молока хоть и поднимается во время выпечки, но в готовом виде быстро опадает. Для приготовления омлета повара советуют придерживаться определённой формулы: на 1 яйцо нужно брать 15 мл молока. В этом рецепте омлета кроме молока в омлетную массу положили плавленый сыр. Омлет можно сделать и в мультиварке. Но так как её чаша объёмная, омлет получится невысоким.

Для рецепта омлета вам потребуется:

молоко - 100г

плавленый сыр (типа «Янтарь») - 240г

яйцо - 6 шт.

соль - по вкусу

сливочное масло - 4г.

Рецепт приготовления омлета:

В посуду подходящего объёма разбейте яйца.

Добавьте к яйцам плавленый сыр. Если он несолёный, добавьте соль.

Венчиком перемешайте массу до однородного состояния. Взбивать её не надо, потому что омлет из взбитой массы сильно опадает.

Размешивая, влейте молоко. Чашу мультиварки смажьте кусочком масла. Перелейте в неё омлетную массу. Выберите программу «Запекание», установите время приготовления - 25 минут. Опустите крышку. Когда прозвучит сигнал, выждите хотя бы 3 минуты и только потом откройте мультиварку. Омлет получается нежный, поэтому делите его на порции, не вынимая из чаши.

Порцию выложите на тарелку, посыпьте зеленью. Для усиления вкуса к омлету можете подать кетчуп. Приятного аппетита!