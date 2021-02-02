Как и из чего приготовить полезные конфеты, не опасаясь за фигуру

Сладости любят как взрослые, так и дети. И каждый раз, когда руки сами собой тянутся за очередной конфетой или кусочком торта, мы мысленно говорим себе «СТОП», переживая за лишние сантиметры или же попросту за вред для здоровья. Но сколько можно во всём себя ограничивать и отказывать? Пришло время выдохнуть с облегчением и поспешить на кухню, дабы поскорее приготовить домашние полезные конфеты.





1. Рафаэлло

Домашние конфеты Рафаэлло. \ Фото: dota-auto-chess.sakura.ne.jp.



Нежные, лёгкие, воздушные и буквально тающие на языке – так можно сказать о конфетах Рафаэлло, приготовленных в домашних условиях.



Ингредиенты:

• Творог нежирный - 150 г;

• Миндаль - 100 г;

• Кешью - 70 г;

• Кокосовый протеин - 1,5-2 ст.л;

• Кокосовая стружка.





Рафаэлло. \ Фото: nestwaerme.de.



Способ приготовления:



• В миске смешать протеин с творогом;

• Перемешать и размять вилкой до однородной массы;

• Часть миндальных орехов перебить с кедровыми до консистенции мелкой крошки;

• Добавить к творогу;

• Перемешать;

• Из творожно-ореховой массы сформировать шарики размером с грецкий орех;

• В середину каждого аккуратно поместить миндальный орешек;

• Получившиеся конфетки обвалять в кокосовой стружке;

• Отправить в холодильник на 30-40 минут;

• Подавать к кофе или чаю.

2. С изюмом и семечками

Конфетки из сухофруктов. \ Фото: kr.

123rf.com.А эти конфетки здорово брать с собой на перекус и не переживать о том, что их поедание плачевно скажется на фигуре.• Изюм разноцветный - 300 г;• Семена кунжута - 150 г;• Ядра подсолнечника - 150 г;• Кокосовая стружка - 100-150 г;• Какао - 50-100 г.

Конфеты из изюма и семян. \ Фото: google.com.



Способ приготовления:



• Изюм несколько раз вымыть под проточной водой;

• Затем залить тёплой водой и оставить минут на сорок;

• После воду слить;

• А изюм выложить на бумажные полотенца и дать хорошо просохнуть;

• Ядра подсолнечника подсушить на сухой сковороде;

• Остудить до комнатной температуры;

• Отсыпать часть в чашу блендера, добавить большую часть изюма и половину кунжута;

• Перебить до однородной массы;

• Затем добавить кунжут, ядра подсолнечника и изюм;

• Тщательно перемешать;

• Из получившейся массы сформировать равномерные шарики;

• Половину обвалять в кокосовой стружке, а половину - в какао;

• Отправить в холодильник на час.

3. Нут в глазури

Конфеты из нута. \ Фото: yandex.ua.



Из нута можно готовить не только суп и хумус, а и фитнес-конфеты, которые приятно удивляют своими вкусовыми качествами, особенно, если их сделать в шоколадной глазури.



Ингредиенты:



• Нут консервированный - 1 банка;

• Паста кунжутная - 4 ст.л;

• Масло кокосовое - 1,5 ст.л;

• Корица - 1 ч.л;

• Шоколад горький - 50 г;

• Мёд - 1,5 ст.л.





Конфеты из нута в глазури. \ Фото: pinterest.com.



Способ приготовления:



• Нут откинуть на мелкое сито и дать воде хорошенько стечь;

• Затем переложить в чашу блендера, добавить кунжутную пасту, смешанную с корицей, кокосовым маслом и мёдом;

• Перебить всё до густой однородной массы;

• После сформировать равномерные шарики;

• И обвалять в растопленном на водяной бане шоколаде;

• После выложить на блюдо, предварительно застеленное пищевой плёнкой;

• И отправить в холодильник на два часа.

4. Желейные конфетки

Желейные конфетки. \ Фото: in.pinterest.com.



Чем удобны домашние желейные конфеты? Тем, что их со спокойной душой можно давать детям, не беспокоясь об аллергической реакции на красители и искусственные подсластители, и консерванты. Да и взрослые не без удовольствия их жуют на перекус и просто так, чтобы получить заряд позитивной энергии от яркой вкусняшки.



Ингредиенты:



• Натуральный сок без сахара - 1 стакан;

• Агар-агар - 10 г;

• Мёд - 1-1,5 ч.л;

• Какао или кокосовая стружка - для посыпки.





Желейки. \ Фото: group-abc.ru.



Способ приготовления:



• Агар-агара развести в паре столовых ложек сока;

• Оставить на 15-20 минут;

• Затем смешать с соком;

• Добавить мёд;

• Тщательно перемешать и отправить на медленный огонь;

• Готовить до лёгкой тягучести (не доводить до кипения);

• Желейную массу разлить по силиконовым формочкам;

• Остудить до комнатной температуры и посыпать какао или кокосовой стружкой;

• Отправить в холодильник до полного загустения.