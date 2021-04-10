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Килька пряного посола домашнего приготовления

Здравствуйте. Сегодня я решила приготовить кильку пряного посола дома. Вот хочу поделиться с Вами этим простым рецептом приготовления соленой кильки.

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Для соленой кильки нам понадобиться:

  • Килька свежемороженая - 1 кг.
  • Кориандр молотый - 1 ч. л.
  • Перец черный горошком - 15 шт.
  • Душистый перец горошком - 10 шт.
  • Лавровый лист - 3 шт.
  • Соль - 3 ст. л.
  • Сахар - 1,5 ст.л.
  • Вода питьевая - 1 л.

Как приготовить соленую кильку пряного посола дома:

  1. Для приготовления рассола я в 1 литр воды отправляю молотый кориандр, оба перца горошком, лавровый лист и сахар с солью. Перемешиваю рассол и довожу его на плите до закипания. Кипятим рассол пару минут, снимаем с плиты и даем ему остыть до комнатной температуры.
  2. Всю кильку хорошо промываю, отрезаю у нее голову и вычищаю все внутренности.
  3. Очищенную кильку выкладываем в посуду подходящего размера. Заливаем рыбу остывшим до комнатной температуры рассолом и накрыв крышкой отправляем посуду с килькой в прохладное место минимум на одни сутки (я поставила кильку солиться в холодильник)
  4. Через сутки наша соленая килька пряного посола готова.

 

 

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солим и квасимрыбные блюда
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