Килька пряного посола домашнего приготовления

Здравствуйте. Сегодня я решила приготовить кильку пряного посола дома. Вот хочу поделиться с Вами этим простым рецептом приготовления соленой кильки.
Для соленой кильки нам понадобиться:
- Килька свежемороженая - 1 кг.
- Кориандр молотый - 1 ч. л.
- Перец черный горошком - 15 шт.
- Душистый перец горошком - 10 шт.
- Лавровый лист - 3 шт.
- Соль - 3 ст. л.
- Сахар - 1,5 ст.л.
- Вода питьевая - 1 л.
Как приготовить соленую кильку пряного посола дома:
- Для приготовления рассола я в 1 литр воды отправляю молотый кориандр, оба перца горошком, лавровый лист и сахар с солью. Перемешиваю рассол и довожу его на плите до закипания. Кипятим рассол пару минут, снимаем с плиты и даем ему остыть до комнатной температуры.
- Всю кильку хорошо промываю, отрезаю у нее голову и вычищаю все внутренности.
- Очищенную кильку выкладываем в посуду подходящего размера. Заливаем рыбу остывшим до комнатной температуры рассолом и накрыв крышкой отправляем посуду с килькой в прохладное место минимум на одни сутки (я поставила кильку солиться в холодильник)
- Через сутки наша соленая килька пряного посола готова.
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