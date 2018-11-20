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Изумительная рыбка в яичном суфле!

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Перед вами рецепт изумительного блюда французской кухни! Готовится быстро, зато как вкусно и оригинально! Подойдет в качестве праздничного второго блюда.
Чтобы приготовить рыбу в яичном суфле потребуется:

- полкило палтуса (или другой рыбы без костей);

- шесть яиц;

- две луковички-шалот;

- по три ложки сливок, масла (берите сливочное), петрушки измельченной;

- любые специи.

Рецепт приготовления:

1. Промойте палтуса (или другую рыбу), обсушите, порежьте крупными кубиками. Порежьте лук-шалот, прожарьте вместе с подготовленной рыбкой в масле.

2. Взбейте четыре яйца со сливками, петрушкой, специями. Промажьте маслом форму, выложите рыбку с лучком, залейте половиной яичной массы. 

3. Далее выпустите два яйца в центр формы, аккуратно сверху залейте остатками взбитой массы. Готовьте в духовке, накрыв форму фольгой и поставив ее в емкость с водичкой. Готовится палтус в суфле примерно час.

Готовое французское блюдо подается горячим.

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французская кухнярыбные блюдакулинария
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