Изумительная рыбка в яичном суфле!

Перед вами рецепт изумительного блюда французской кухни! Готовится быстро, зато как вкусно и оригинально! Подойдет в качестве праздничного второго блюда.
Чтобы приготовить рыбу в яичном суфле потребуется:
- полкило палтуса (или другой рыбы без костей);
- шесть яиц;
- две луковички-шалот;
- по три ложки сливок, масла (берите сливочное), петрушки измельченной;
- любые специи.
Рецепт приготовления:
1. Промойте палтуса (или другую рыбу), обсушите, порежьте крупными кубиками. Порежьте лук-шалот, прожарьте вместе с подготовленной рыбкой в масле.
2. Взбейте четыре яйца со сливками, петрушкой, специями. Промажьте маслом форму, выложите рыбку с лучком, залейте половиной яичной массы.
3. Далее выпустите два яйца в центр формы, аккуратно сверху залейте остатками взбитой массы. Готовьте в духовке, накрыв форму фольгой и поставив ее в емкость с водичкой. Готовится палтус в суфле примерно час.
Готовое французское блюдо подается горячим.
Свежие комментарии