Потрясающе вкусные котлеты без грамма мяса! Сложно остановиться!

Ингредиенты:

250 грамм кабачков

250 грамм моркови

1 луковица

1 яйцо

75 грамм манной крупы

250 мл. овощного бульона

Зубчик чеснока

Перец и соль по вкусу

Один острый перчик (не обязательно)

Растительное масло

Для соуса:

100 грамм натурального йогурта

Чайная ложка готовой горчицы

30 грамм майонеза

Небольшой пучок зеленого лука

Зубчик чеснока

Черный молотый перец

Приготовление:

Перец, лук, чеснок нарезать мелкими кусочками.

Морковь натереть на средней терке, кабачки – на крупной. Мелко нарезать зеленый лук.

В сковороде разогреть столовую ложку растительного масла, обжарить чеснок и лук. Влить овощной бульон, довести до кипения, всыпать манку и постоянно помешивая варить на маленьком огне до загустения. Варить до готовности крупы. Остудить, добавить яйцо и вымешать тесто.

Кабачки отжать от лишней жидкости. Получившуюся массу разделить на две части. В одну добавить морковку, в другую – отжатый кабачок. Посолить и поперчить по вкусу.

Мокрыми руками сформировать небольшие котлетки и обжарить в растительном масле по пять минут.

Сложить в форму и довести до готовности в духовке.

Для соуса смешать йогурт и майонез, добавить специи, мелко нарезанный зеленый лук и измельченный чеснок, посолить и поперчить по вкусу.

По желанию можно добавить свежий или маринованный мелко нарезанный огурчик и зелень.

Подавать котлетки с охлажденным соусом.

Приятного аппетита!

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