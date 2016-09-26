Потрясающе вкусные котлеты без грамма мяса! Сложно остановиться!

Готовьте побольше, разлетаются!
Ингредиенты:
250 грамм кабачков
250 грамм моркови
1 луковица
1 яйцо
75 грамм манной крупы
250 мл. овощного бульона
Зубчик чеснока
Перец и соль по вкусу
Один острый перчик (не обязательно)
Растительное масло
Для соуса:
100 грамм натурального йогурта
Чайная ложка готовой горчицы
30 грамм майонеза
Небольшой пучок зеленого лука
Зубчик чеснока
Черный молотый перец
Приготовление:
Перец, лук, чеснок нарезать мелкими кусочками.
Морковь натереть на средней терке, кабачки – на крупной. Мелко нарезать зеленый лук.
В сковороде разогреть столовую ложку растительного масла, обжарить чеснок и лук. Влить овощной бульон, довести до кипения, всыпать манку и постоянно помешивая варить на маленьком огне до загустения. Варить до готовности крупы. Остудить, добавить яйцо и вымешать тесто.
Кабачки отжать от лишней жидкости. Получившуюся массу разделить на две части. В одну добавить морковку, в другую – отжатый кабачок. Посолить и поперчить по вкусу.
Мокрыми руками сформировать небольшие котлетки и обжарить в растительном масле по пять минут.
Сложить в форму и довести до готовности в духовке.
Для соуса смешать йогурт и майонез, добавить специи, мелко нарезанный зеленый лук и измельченный чеснок, посолить и поперчить по вкусу.
Подавать котлетки с охлажденным соусом.
Приятного аппетита!
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