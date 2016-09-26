Необыкновенно нежный рулет из любимой многими скумбрии. Эта холодная закуска очень симпатично смотрится на столе, поэтому отлично подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневного употребления.
Ингредиенты для "Рулет из скумбрии с морковью и яйцом":
Скумбрия — 2 шт
Яйцо куриное — 2 шт
Морковь — 1 шт
Огурец соленый — 2 шт
Соевый соус — 2 ст. л.
Желатин (сухой) — 20 г
Рецепт "Рулет из скумбрии с морковью и яйцом": 2 скумбрии разморозить, помыть, почистить, отрезать голову и хвост, выпотрошить через верх рыбки, т. е. разрезаем по спинке, а животик остается целым.
Тщательно удалить все косточки (включая и плавники, и косточки вдоль хребта). Яйца и морковь отварить и почистить. Натереть на крупной тёрке. Огурцы нарезать на полосочки. Полить соевым соусом и оставить мариноваться. Я взяла соевый соус ТМ Kikkomаn. Разложить филе мясом кверху внахлёст, посолить по желанию, поперчить, посыпать сухим желатином, на него разложить тертую морковь, яйца и огурчики. Свернуть в рулет, вкладывая тушки рыбы друг в друга «валетом», в пищевую плёнку. Варить в подсоленной воде 40 мин.
Готовый рулет еще горячим поставить под пресс, не снимая пленку до полного остывания.
Приятного аппетита!
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