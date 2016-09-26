Необыкновенно нежный рулет из любимой многими скумбрии. Эта холодная закуска очень симпатично смотрится на столе, поэтому отлично подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневного употребления.

Ингредиенты для "Рулет из скумбрии с морковью и яйцом":

Скумбрия — 2 шт

Яйцо куриное — 2 шт

Морковь — 1 шт

Огурец соленый — 2 шт

Соевый соус — 2 ст. л.

Желатин (сухой) — 20 г

Рецепт "Рулет из скумбрии с морковью и яйцом": 2 скумбрии разморозить, помыть, почистить, отрезать голову и хвост, выпотрошить через верх рыбки, т. е. разрезаем по спинке, а животик остается целым.

Тщательно удалить все косточки (включая и плавники, и косточки вдоль хребта). Яйца и морковь отварить и почистить. Натереть на крупной тёрке. Огурцы нарезать на полосочки. Полить соевым соусом и оставить мариноваться. Я взяла соевый соус ТМ Kikkomаn. Разложить филе мясом кверху внахлёст, посолить по желанию, поперчить, посыпать сухим желатином, на него разложить тертую морковь, яйца и огурчики. Свернуть в рулет, вкладывая тушки рыбы друг в друга «валетом», в пищевую плёнку. Варить в подсоленной воде 40 мин.

Готовый рулет еще горячим поставить под пресс, не снимая пленку до полного остывания.