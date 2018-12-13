Ужин на двоих всего за 330 рублей. Или как я готовлю фаршированную пасту “Филлини”

Не верите? Смотрите калькуляцию.
Ну да, люблю я пасту в любом виде! И готов есть её ежедневно! С хорошим соусом и хорошим сыром!
Вы можете сказать, что кушать макаронные изделия каждый день - это скучно, но я вам отвечу, что нет! Потому как в мире такое разнообразие соусов для пасты и так много способов приготовить ваши любимые макароны, рожки, вермишель или те же филлини.
Паста Филлини - это макаронные изделия из муки твердых пород пшеницы в виде ракушек.
Вчера на ужин я фаршировал Филлини мясом и запекал с хорошим сыром и вот как я это сделал.
Кстати, получилось относительно недорого, но калькуляцию по цене я выложу в конце статьи.Читайте до конца и оставляйте свое мнение об этом рецепте.
Ингредиенты
1 пачка пасты Филлини (использовать будем лишь 20 штук, остальное останется на будущее);
500 грамм хорошего свиного фарша;
2 свежей моркови;
2 луковицы репчатого лука;
1 упаковка мини сыра Моцарелла;
200 грамм твердого сыра;
2 столовые ложки майонеза;
1 чайная ложка сухого базилика;
Любимые сухие травы (я брал смесь итальянских трав);
Соль и перец по вкусу;
Сливочное масло (для смазки формы для выпечки);
Растительное масло для жарки.
Готовим
- Моем и очищаем морковь и репчатый лук.
- Морковь натираем на средней терке, лук мелко режем.
- На сковороде с добавлением подсолнечного масла обжариваем лук и морковь до готовности, затем туда же добавляем фарш из свинины, приправы,1 столовую ложку майонеза, солим и перчим и жарим до готовности фарша, постоянно перемешивая.
- Разогреваем духовку до 200 градусов Цельсия.
- В большой кастрюле отвариваем пасту в подсоленной воде до состояния аль денте - около 6 минут. Достаем пасту из кастрюли, раскладываем на тарелку, чтобы не слиплась паста и даем ей остыть.
- Осторожно чайной ложкой фаршируем каждую ракушку овощно-мясной начинкой.
- Форму для запекания хорошенько смазываем мягким сливочным маслом (чтобы паста не пригорела и к тому же сливочное масло позволяет пасте поджарится снизу) и осторожно выкладываем фаршированную пасту в один слой.
- Твердый сыр и сыр Моцарелла натираем на мелкой терке и смешиваем с 1 столовой ложкой майонеза.
- Распределяем сырную смесь поверх фаршированной пасты.
- Закрываем форму для запекания фольгой сверху и ставим в духовку.
- Запекаем 25 минут под фольгой, затем снимаем фольгу и включаем гриль на 3-5 минут, чтобы сыр получил красивый колор.
Подаем к столу!
Приятного аппетита!
Ну и по цене.
пачка пасты Филлини куплена по акции в крупной сети за 32 рубля (использовалось всего 20 ракушек) = 12 рублей
500 грамм хорошего свиного фарша куплено в местной мясной лавке = 140 рублей;
2 свежей моркови - по акции за 9 рублей за кг = 3 рубля;
2 луковицы репчатого лука - 15 рублей за кг = 4 рубля;
1 упаковка мини сыра Моцарелла - куплена по акции в крупной сети =37 рублей;
200 грамм твердого сыра = 60 рублей;
2 столовые ложки майонеза = 15 рублей;
1 чайная ложка сухого базилика = 4 рубля;
Любимые сухие травы (я брал смесь итальянских трав) = 4 рубля;
Соль и перец по вкусу = примерно 2 рубля;
Сливочное масло (для смазки формы для выпечки) = примерно 15 рублей;
Растительное масло для жарки = 2 рубля.
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ИТОГО : 330 рублей
Итак, в 330 рублей обошлись мне фаршированные мясом Филлини под сырной корочкой. И да, мы этим блюдом поужинали(вдвоем) и часть блюда еще стала и обедом для второй половины в офисе на следующий день.
Готовьте дома! Это просто!
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