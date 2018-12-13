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Ужин на двоих всего за 330 рублей. Или как я готовлю фаршированную пасту “Филлини”

Не верите? Смотрите калькуляцию.

Ну да, люблю я пасту в любом виде! И готов есть её ежедневно! С хорошим соусом и хорошим сыром!

Вы можете сказать, что кушать макаронные изделия каждый день - это скучно, но я вам отвечу, что нет! Потому как в мире такое разнообразие соусов для пасты и так много способов приготовить ваши любимые макароны, рожки, вермишель или те же филлини.

Паста Филлини - это макаронные изделия из муки твердых пород пшеницы в виде ракушек.

Вчера на ужин я фаршировал Филлини мясом и запекал с хорошим сыром и вот как я это сделал.

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Ужин за 330 рублей на двоих. Готовим дома фаршированную пасту филлини. Фото автора.

Кстати, получилось относительно недорого, но калькуляцию по цене я выложу в конце статьи.Читайте до конца и оставляйте свое мнение об этом рецепте.

Ингредиенты

 
Ингредиенты для фаршированной пасты филлини. Фото автора.
Ингредиенты для фаршированной пасты филлини. Фото автора.

1 пачка пасты Филлини (использовать будем лишь 20 штук, остальное останется на будущее);

500 грамм хорошего свиного фарша;

2 свежей моркови;

2 луковицы репчатого лука;

1 упаковка мини сыра Моцарелла;

200 грамм твердого сыра;

2 столовые ложки майонеза;

1 чайная ложка сухого базилика;

Любимые сухие травы (я брал смесь итальянских трав);

Соль и перец по вкусу;

Сливочное масло (для смазки формы для выпечки);

Растительное масло для жарки.

Готовим

  • Моем и очищаем морковь и репчатый лук.
  • Морковь натираем на средней терке, лук мелко режем.
  • На сковороде с добавлением подсолнечного масла обжариваем лук и морковь до готовности, затем туда же добавляем фарш из свинины, приправы,1 столовую ложку майонеза, солим и перчим и жарим до готовности фарша, постоянно перемешивая.
 
Готовим фарш дл пасты филлини. Фото автора.
Готовим фарш дл пасты филлини. Фото автора.
  • Разогреваем духовку до 200 градусов Цельсия.
  • В большой кастрюле отвариваем пасту в подсоленной воде до состояния аль денте - около 6 минут. Достаем пасту из кастрюли, раскладываем на тарелку, чтобы не слиплась паста и даем ей остыть.
  • Осторожно чайной ложкой фаршируем каждую ракушку овощно-мясной начинкой.
 
Фаршированная мясом паста филлини. Рецепт. Фото автора.
Фаршированная мясом паста филлини. Рецепт. Фото автора.
  • Форму для запекания хорошенько смазываем мягким сливочным маслом (чтобы паста не пригорела и к тому же сливочное масло позволяет пасте поджарится снизу) и осторожно выкладываем фаршированную пасту в один слой.
  • Твердый сыр и сыр Моцарелла натираем на мелкой терке и смешиваем с 1 столовой ложкой майонеза.
  • Распределяем сырную смесь поверх фаршированной пасты.
 
Как я готовлю фаршированную пасту филлини. Фото автора.
Как я готовлю фаршированную пасту филлини. Фото автора.
  • Закрываем форму для запекания фольгой сверху и ставим в духовку.
 
Запекаем фаршированную пасту филлини. Фото автора.
Запекаем фаршированную пасту филлини. Фото автора.
  • Запекаем 25 минут под фольгой, затем снимаем фольгу и включаем гриль на 3-5 минут, чтобы сыр получил красивый колор.

Подаем к столу!

Приятного аппетита!

Ну и по цене.

пачка пасты Филлини куплена по акции в крупной сети за 32 рубля (использовалось всего 20 ракушек) = 12 рублей
500 грамм хорошего свиного фарша куплено в местной мясной лавке = 140 рублей;
2 свежей моркови - по акции за 9 рублей за кг = 3 рубля;
2 луковицы репчатого лука - 15 рублей за кг = 4 рубля;
1 упаковка мини сыра Моцарелла - куплена по акции в крупной сети =37 рублей;
200 грамм твердого сыра = 60 рублей;
2 столовые ложки майонеза = 15 рублей;
1 чайная ложка сухого базилика = 4 рубля;
Любимые сухие травы (я брал смесь итальянских трав) = 4 рубля;
Соль и перец по вкусу = примерно 2 рубля;
Сливочное масло (для смазки формы для выпечки) = примерно 15 рублей;
Растительное масло для жарки = 2 рубля.

_______________________________

ИТОГО : 330 рублей

Итак, в 330 рублей обошлись мне фаршированные мясом Филлини под сырной корочкой. И да, мы этим блюдом поужинали(вдвоем) и часть блюда еще стала и обедом для второй половины в офисе на следующий день.

Готовьте дома! Это просто!
Ссылка на первоисточник
разноепастаужинкулинария
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