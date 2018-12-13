Щука фаршированная

В новогодние праздники хочется порадовать близких необычными, яркими, запоминающимися блюдами. Такими, что будут не слишком тяжелыми для наших желудков, но добавят праздничного настроения. Фаршированная рыба идеально подойдет в качестве закуски или основного блюда. Приготовить такую рыбку не составит большого труда: кожа легко снимается, как чулок. Для фарширования отлично подойдут судак или щука весом 1,2–1,5 кг.
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 ⅕ кг
250 г
2 шт.
50 г
1 ст. л.
50 г
½ ч. л.
1 щепотка
2 ст. л.
1 шт.
Подготовить необходимые продукты: рыбу весом 1,2 кг, сухари, соль, специи, растительное масло, сливочное масло, лук и грибы.
Рыбу очистить от чешуи, удалить жабры, срезать плавники.
Отрезать щуке голову, руками отделить мясо от кожи со стороны обрезанного края и стянуть кожу, как чулок. Дойдя до плавников, отделить их от мяса, обрезав кухонными ножницами. У хвоста отрубить конец хребта, оставив небольшую его часть. Мясо отделить от костей.
Грибы обжарить с луком в смеси растительного и сливочного масел. Перекрутить на мясорубке рыбное филе и обжаренные грибы с луком. К фаршу добавить сухари, яичный желток, соль, сливки и специи. Вымесить фарш.
Снятую с рыбы кожу заполнить подготовленным фаршем. Проколоть кожу зубочисткой в нескольких местах.
Рыбу смазать растительным маслом, выложить на противень, застеленный сначала фольгой, а затем — пергаментной бумагой. Запекать рыбу в духовке, разогретой до 180°C, в течение 60–70 минут.
Рыбу остудить, нарезать порционными кусочками и выложить на блюдо в виде целой щуки. Украсить по желанию.
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