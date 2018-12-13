БУДЕТ ВКУСНО!

130 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Щука фаршированная

Щука фаршированная

В новогодние праздники хочется порадовать близких необычными, яркими, запоминающимися блюдами. Такими, что будут не слишком тяжелыми для наших желудков, но добавят праздничного настроения. Фаршированная рыба идеально подойдет в качестве закуски или основного блюда. Приготовить такую рыбку не составит большого труда: кожа легко снимается, как чулок. Для фарширования отлично подойдут судак или щука весом 1,2–1,5 кг.
ИНГРЕДИЕНТЫ
 1 ⅕ кг
250 г
2 шт.
50 г
1 ст. л.
50 г
½ ч. л.
1 щепотка
2 ст. л.
1 шт.
Подготовить необходимые продукты: рыбу весом 1,2 кг, сухари, соль, специи, растительное масло, сливочное масло, лук и грибы.
Подготовить необходимые продукты: рыбу весом 1,2 кг, сухари, соль, специи, растительное масло, сливочное масло, лук и грибы.
Рыбу очистить от чешуи, удалить жабры, срезать плавники.
Рыбу очистить от чешуи, удалить жабры, срезать плавники.
Отрезать щуке голову, руками отделить мясо от кожи со стороны обрезанного края и стянуть кожу, как чулок. Дойдя до плавников, отделить их от мяса, обрезав кухонными ножницами. У хвоста отрубить конец хребта, оставив небольшую его часть. Мясо отделить от костей.
Отрезать щуке голову, руками отделить мясо от кожи со стороны обрезанного края и стянуть кожу, как чулок. Дойдя до плавников, отделить их от мяса, обрезав кухонными ножницами. У хвоста отрубить конец хребта, оставив небольшую его часть. Мясо отделить от костей.
Грибы обжарить с луком в смеси растительного и сливочного масел. Перекрутить на мясорубке рыбное филе и обжаренные грибы с луком. К фаршу добавить сухари, яичный желток, соль, сливки и специи. Вымесить фарш.
Грибы обжарить с луком в смеси растительного и сливочного масел.
Перекрутить на мясорубке рыбное филе и обжаренные грибы с луком. К фаршу добавить сухари, яичный желток, соль, сливки и специи. Вымесить фарш.
Снятую с рыбы кожу заполнить подготовленным фаршем. Проколоть кожу зубочисткой в нескольких местах.
Снятую с рыбы кожу заполнить подготовленным фаршем. Проколоть кожу зубочисткой в нескольких местах.
Рыбу смазать растительным маслом, выложить на противень, застеленный сначала фольгой, а затем — пергаментной бумагой. Запекать рыбу в духовке, разогретой до 180°C, в течение 60–70 минут.
Рыбу смазать растительным маслом, выложить на противень, застеленный сначала фольгой, а затем — пергаментной бумагой. Запекать рыбу в духовке, разогретой до 180°C, в течение 60–70 минут.
Рыбу остудить, нарезать порционными кусочками и выложить на блюдо в виде целой щуки. Украсить по желанию.
Рыбу остудить, нарезать порционными кусочками и выложить на блюдо в виде целой щуки. Украсить по желанию.
Ссылка на первоисточник
Вкусные новостиновогодние рецептыфаршированная рыбарыбные блюдакулинария
11
Обсудить
Не стоит выбрасывать листья цветной капусты. Вы можете их использовать
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Не стоит выбрасывать листья цветной капусты. Вы можете их использовать

Читать
1
Мясной рулет с грибами под глазированной корочкой!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Мясной рулет с грибами под глазированной корочкой!

Рыбные пирожки из одной банки консервов. Сделали много, но домашние разобрали все за раз
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Рыбные пирожки из одной банки консервов. Сделали много, но домашние разобрали все за раз

Хлеб в магазине не покупаю больше года. Для тех, кто не любит возиться с тестом — рецепт выручалочка
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Хлеб в магазине не покупаю больше года. Для тех, кто не любит возиться с тестом — рецепт выручалочка

Топ 3 смёрребрёдов
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Топ 3 смёрребрёдов

Блогер раскрыл лайфхак для получения свежей и горячей еды из «Макдоналдса»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Блогер раскрыл лайфхак для получения свежей и горячей еды из «Макдоналдса»

Болгарская мусака из картофеля и шпината
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Болгарская мусака из картофеля и шпината

Северные каперсы
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Северные каперсы

Все грядки просто завалит красными помидорами, если именно так полить кусты при пересадке
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗакон, порядок, государство

Все грядки просто завалит красными помидорами, если именно так полить кусты при пересадке

Спасти летний суп: правила хранения окрошки
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Спасти летний суп: правила хранения окрошки

Одна селедка для трех блюд: солим, делаем салат и бутерброды
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Одна селедка для трех блюд: солим, делаем салат и бутерброды

2
Сырно-помидорный пирог
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Сырно-помидорный пирог

В Адыгее выпал град размером с куриное яйцо ВИДЕО
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖивая Кубань

В Адыгее выпал град размером с куриное яйцо ВИДЕО

Паровые диетические котлеты из куриной грудки
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Паровые диетические котлеты из куриной грудки

Ученые расшифруют геном дрожжей, подходящих для изготовления крымских вин
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости: Севастополь, Крым, Россия

Ученые расшифруют геном дрожжей, подходящих для изготовления крымских вин

Фермеры стали массово распродавать сыр перед внедрением маркировки
Материал, выбранный редакторами Миртесен365NEWS.BIZ

Фермеры стали массово распродавать сыр перед внедрением маркировки

Творожный десерт с орехами и сухофруктами
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Творожный десерт с орехами и сухофруктами

Мой любимый капустный пирог. Мало теста и много начинки.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Мой любимый капустный пирог. Мало теста и много начинки.

Жара в большом городе: что пить и есть, чтобы охладиться
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Жара в большом городе: что пить и есть, чтобы охладиться

Шоколадные кексы с бананом без сахара
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Шоколадные кексы с бананом без сахара

Пикантные котлеты с баклажаном
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Пикантные котлеты с баклажаном

Полезная и калорийная: сколько черешни можно съесть в день
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Полезная и калорийная: сколько черешни можно съесть в день

Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Необычный и очень простой рецепт шоколадного торта без шоколада

Секретный ингредиент для хрустящих куриных окорочков: делаем карамель из ложки сахара и добавляем чеснок
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Секретный ингредиент для хрустящих куриных окорочков: делаем карамель из ложки сахара и добавляем чеснок

1
Рецепт маминых (знаменитых) пирожков с тыквой
Материал, выбранный редакторами МиртесенСказка для двоих

Рецепт маминых (знаменитых) пирожков с тыквой

Вареники с клубникой: два рецепта на выбор
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Вареники с клубникой: два рецепта на выбор

Цены на сахар в 2022 году рискуют вырасти выше нормы
Материал, выбранный редакторами МиртесенZab.ru

Цены на сахар в 2022 году рискуют вырасти выше нормы

7 вегетарианских рецептов для ужина
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

7 вегетарианских рецептов для ужина

1
Дедушка показал, как легко заточить даже советскую терку за пару минут. Работает каждый раз, как новая
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Дедушка показал, как легко заточить даже советскую терку за пару минут. Работает каждый раз, как новая

Крылышки с картошкой
Материал, выбранный редакторами МиртесенМир кулинарии

Крылышки с картошкой

Я сколько лет выбрасывал пробки, а сосед рассказал, как использовать их дома. Показываю три идеи
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Я сколько лет выбрасывал пробки, а сосед рассказал, как использовать их дома. Показываю три идеи

Сворачиваем фарш в колбасу и кладем в морозилку. Далее готовится 5 минут: просто жарим как котлеты
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Сворачиваем фарш в колбасу и кладем в морозилку. Далее готовится 5 минут: просто жарим как котлеты

Картофель со сливками и сыром в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Картофель со сливками и сыром в духовке

1
Оказалось, даже картошку в мундире не умел варить. Рассказываю, чему меня научил повар из обычной столовки: вкусно, ароматно
Материал, выбранный редакторами МиртесенСкатерть-Самобранка

Оказалось, даже картошку в мундире не умел варить. Рассказываю, чему меня научил повар из обычной столовки: вкусно, ароматно

Чем на самом деле кормили людей в советских столовых.
Материал, выбранный редакторами МиртесенНесекретные материалы

Чем на самом деле кормили людей в советских столовых.

Салат с пармской ветчиной и моцареллой
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал Бобер

Салат с пармской ветчиной и моцареллой

Полезные десерты: готовим пирожное с авокадо
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Полезные десерты: готовим пирожное с авокадо

Салат с грейпфрутом и молодой капустой
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Салат с грейпфрутом и молодой капустой

Что стоило дороже всего в советском ресторане?
Материал, выбранный редакторами МиртесенRussia Beyond

Что стоило дороже всего в советском ресторане?

Как вкусно сварить перловку
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Как вкусно сварить перловку

Картина дня

наверх