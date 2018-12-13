Щука фаршированная

В новогодние праздники хочется порадовать близких необычными, яркими, запоминающимися блюдами. Такими, что будут не слишком тяжелыми для наших желудков, но добавят праздничного настроения. Фаршированная рыба идеально подойдет в качестве закуски или основного блюда. Приготовить такую рыбку не составит большого труда: кожа легко снимается, как чулок. Для фарширования отлично подойдут судак или щука весом 1,2–1,5 кг.