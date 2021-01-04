Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Варите, жарьте, запекайте хинкали с мясом, грибами, сыром, картошкой и даже рыбой. Что бы вы ни выбрали, будет очень вкусно!
Как приготовить тесто для хинкали
Чтобы приготовить тесто для хинкали, нужны всего три ингредиента: мука, вода и соль. Первые два смешиваются в пропорции 2 : 1, третий добавляется по вкусу. То есть к 1 кг муки надо добавить 500 мл воды и щепотку соли.
Тесто можно месить руками или с помощью тестомесилки. Вторая значительно упростит вам задачу, потому что масса получается тугой, работать с ней тяжело.
Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет однородным и эластичным. Потом скатайте массу в комок, накройте пищевой плёнкой и дайте отдохнуть 20–30 минут.
Как приготовить начинку для хинкали
Первоначально хинкали делались только из баранины. Сейчас используют и другие виды мяса, а также грибы, сыр и овощи.
Чтобы хинкали получились идеальными, вес начинки должен быть примерно равен весу муки, которая пойдёт на тесто.
Как сделать традиционную начинку из мяса
Ингредиенты
- 1 кг баранины, говядины, свинины или смеси разных видов мяса;
- соль — по вкусу;
- 1 пучок кинзы;
- 3 зубчика чеснока;
- 2–3 луковицы;
- 250–500 мл воды, лучше минеральной.
Приготовление
Измельчите мясо.Считается, что его лучше мелко нарубить ножом — так оно выделит больше сока. Хотя можно, конечно, пропустить его и через мясорубку. От идеи использовать покупной фарш лучше отказаться.
Добавьте соль (примерно столовую ложку, но лучше ориентироваться на свой вкус), рубленую кинзу, измельчённый чеснок и лук. Некоторые повара советуют класть больше лука, чтобы фарш был сочнее.
Разбавьте начинку водой до консистенции жидкой сметаны.
Вода нужна обязательно — без неё не будет бульона. Использовать лучше качественную минеральную: она влияет на вкус блюда.
Как сделать начинку из курицы и сыра
Ингредиенты
- 400 г куриного филе;
- 1 средняя луковица;
- 50 мл мясного бульона;
- 100 г тёртого сыра;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Измельчите филе и лук любым удобным вам способом: с помощью ножа, мясорубки, блендера или кухонного комбайна. Добавьте в фарш бульон и сыр, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.
Как сделать начинку из грибов
Ингредиенты
- 500 г белых грибов;
- 6–7 средних луковиц;
- растительное масло — для жарки;
- 50 г сулугуни;
- маленький пучок кинзы;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Мелко нарежьте грибы и лук, обжарьте их на растительном масле. Дождитесь, пока они остынут, и добавьте измельчённый сыр и рубленую кинзу. Перемешайте начинку, посолите и поперчите.
Как сделать начинку из тыквы
Ингредиенты
- 300 г мякоти тыквы;
- 1 небольшая луковица;
- 50 г сала;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Мелко измельчите тыкву, лук и сало, посолите, поперчите и перемешайте.
Как сделать начинку из картошки
Ингредиенты
- 500 г картофеля;
- 2–3 луковицы;
- 5–6 столовых ложек растительного масла;
- 1 пучок укропа;
- 1 чайная ложка зиры;
- чеснок, соль, чёрный и красный молотый перец — по вкусу.
Приготовление
Отварите картошку или запеките до мягкости. Лук измельчите и обжарьте в масле до золотистого цвета.
Пюрируйте картошку. Смешайте с луком, рубленым укропом, зирой, измельчённым чесноком, солью и перцем.
Как сделать начинку из сулугуни
Ингредиенты
- 400 г сулугуни;
- 100 г творога или адыгейского сыра;
- соль, чёрный молотый перец и другие любимые специи — по вкусу;
- свежая зелень — по желанию;
- сливки любой жирности — по вкусу.
Приготовление
Натрите сулугуни на крупной тёрке. Смешайте с творогом или тёртым адыгейским сыром. Приправьте специями и, если хотите, добавьте рубленую зелень.
Когда будете выкладывать начинку на тесто, слегка поливайте её сливками.
Как сделать начинку из рыбы
Ингредиенты
- 1 кг любого рыбного филе;
- 2–3 луковицы;
- 1 пучок кинзы, укропа или петрушки;
- соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
- вода — сколько потребуется.
Приготовление
Филе мелко порубите ножом или мясорубкой. Измельчите лук и зелень. Смешайте всё с солью и перцем и добавьте столько воды, чтобы начинка не была сухой.
Как лепить хинкали
Разделите тесто на одинаковые части. Раскатайте каждую тонким пластом диаметром 15–20 см.
В центр каждой лепёшки положите по одной столовой ложке начинки.
Затем приподнимите края теста и защипните их складками так, чтобы получился аккуратный мешочек. Считается, что у настоящих хинкали должно быть 18–20 складок. Правда, на вкус блюда они никак не влияют.
Потом плотно прижмите основание хинкали пальцами и отрежьте или оторвите хвостик.
Посмотрите, как со всей этой процедурой справляется грузинский повар.
Важный момент: хинкали не принято готовить впрок, как пельмени: тесто может размокнуть от влажной начинки. Так что лепите столько хинкали, сколько сможете съесть за один раз.
Как сварить хинкали в кастрюле
В большую кастрюлю налейте воду, посолите её и доведите до кипения. Аккуратно опустите в кипящую воду хинкали и готовьте их около 10 минут после того, как они всплывут.
Готовые хинкали можно приправить свежемолотым чёрным перцем. И обязательно подайте к ним какие‑нибудь соусы.
Как сварить хинкали в мультиварке
Также можно использовать мультиварку. Налейте в чашу воду и включите режим «Суп». Когда вода закипит, выложите хинкали и варите их 15–20 минут.
Как пожарить хинкали
В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло. Опустите в него хинкали и обжаривайте с разных сторон до образования золотистой корочки. После этого налейте немного воды так, чтобы она покрывала нижнюю часть хинкали, и тушите на медленном огне под крышкой около 10 минут.
Как запечь хинкали в духовке
Поместите хинкали в форму для запекания. Влейте немного горячей воды и положите на тесто небольшие кусочки сливочного масла. Готовьте при температуре 180 °C около 30 минут.
Если хинкали замороженные, дайте им предварительно полежать при комнатной температуре около часа.
Ещё из хинкали можно приготовить что‑то вроде запеканки. Выложите их в один слой в форму, смазанную маслом. При желании под хинкали можно положить кружочки помидоров. Покройте заготовки тёртым сыром и отправьте в разогретую до 180–190 °C духовку на 30–40 минут.
Как правильно есть хинкали
Руками, и никак иначе. Возьмите хинкали за хвостик, надкусите тесто и аккуратно выпейте бульон. А потом съешьте всё, кроме хвостика: он играет лишь вспомогательную роль.
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