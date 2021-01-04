Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Варите, жарьте, запекайте хинкали с мясом, грибами, сыром, картошкой и даже рыбой. Что бы вы ни выбрали, будет очень вкусно!

Как приготовить тесто для хинкали

Чтобы приготовить тесто для хинкали, нужны всего три ингредиента: мука, вода и соль. Первые два смешиваются в пропорции 2 : 1, третий добавляется по вкусу. То есть к 1 кг муки надо добавить 500 мл воды и щепотку соли.

Тесто можно месить руками или с помощью тестомесилки. Вторая значительно упростит вам задачу, потому что масса получается тугой, работать с ней тяжело.

Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет однородным и эластичным. Потом скатайте массу в комок, накройте пищевой плёнкой и дайте отдохнуть 20–30 минут.

Как приготовить начинку для хинкали

Первоначально хинкали делались только из баранины. Сейчас используют и другие виды мяса, а также грибы, сыр и овощи.

Чтобы хинкали получились идеальными, вес начинки должен быть примерно равен весу муки, которая пойдёт на тесто.

Как сделать традиционную начинку из мяса

Ингредиенты

1 кг баранины, говядины, свинины или смеси разных видов мяса;

соль — по вкусу;

1 пучок кинзы;

3 зубчика чеснока;

2–3 луковицы;

250–500 мл воды, лучше минеральной.

Приготовление

Измельчите мясо.

Считается, что его лучше мелко нарубить ножом — так оно выделит больше сока. Хотя можно, конечно, пропустить его и через мясорубку. От идеи использовать покупной фарш лучше отказаться.

Добавьте соль (примерно столовую ложку, но лучше ориентироваться на свой вкус), рубленую кинзу, измельчённый чеснок и лук. Некоторые повара советуют класть больше лука, чтобы фарш был сочнее.

Разбавьте начинку водой до консистенции жидкой сметаны.

Вода нужна обязательно — без неё не будет бульона. Использовать лучше качественную минеральную: она влияет на вкус блюда.

Как сделать начинку из курицы и сыра

Ингредиенты

400 г куриного филе;

1 средняя луковица;

50 мл мясного бульона;

100 г тёртого сыра;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Измельчите филе и лук любым удобным вам способом: с помощью ножа, мясорубки, блендера или кухонного комбайна. Добавьте в фарш бульон и сыр, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Как сделать начинку из грибов

Ингредиенты

500 г белых грибов;

6–7 средних луковиц;

растительное масло — для жарки;

50 г сулугуни;

маленький пучок кинзы;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Мелко нарежьте грибы и лук, обжарьте их на растительном масле. Дождитесь, пока они остынут, и добавьте измельчённый сыр и рубленую кинзу. Перемешайте начинку, посолите и поперчите.

Как сделать начинку из тыквы

Ингредиенты

300 г мякоти тыквы;

1 небольшая луковица;

50 г сала;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Мелко измельчите тыкву, лук и сало, посолите, поперчите и перемешайте.

Как сделать начинку из картошки

Ингредиенты

500 г картофеля;

2–3 луковицы;

5–6 столовых ложек растительного масла;

1 пучок укропа;

1 чайная ложка зиры;

чеснок, соль, чёрный и красный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите картошку или запеките до мягкости. Лук измельчите и обжарьте в масле до золотистого цвета.

Пюрируйте картошку. Смешайте с луком, рубленым укропом, зирой, измельчённым чесноком, солью и перцем.

Как сделать начинку из сулугуни

Ингредиенты

400 г сулугуни;

100 г творога или адыгейского сыра;

соль, чёрный молотый перец и другие любимые специи — по вкусу;

свежая зелень — по желанию;

сливки любой жирности — по вкусу.

Приготовление

Натрите сулугуни на крупной тёрке. Смешайте с творогом или тёртым адыгейским сыром. Приправьте специями и, если хотите, добавьте рубленую зелень.

Когда будете выкладывать начинку на тесто, слегка поливайте её сливками.

Как сделать начинку из рыбы

Ингредиенты

1 кг любого рыбного филе;

2–3 луковицы;

1 пучок кинзы, укропа или петрушки;

соль и чёрный молотый перец — по вкусу;

вода — сколько потребуется.

Приготовление

Филе мелко порубите ножом или мясорубкой. Измельчите лук и зелень. Смешайте всё с солью и перцем и добавьте столько воды, чтобы начинка не была сухой.

Как лепить хинкали

Разделите тесто на одинаковые части. Раскатайте каждую тонким пластом диаметром 15–20 см.

В центр каждой лепёшки положите по одной столовой ложке начинки.

Затем приподнимите края теста и защипните их складками так, чтобы получился аккуратный мешочек. Считается, что у настоящих хинкали должно быть 18–20 складок. Правда, на вкус блюда они никак не влияют.

Потом плотно прижмите основание хинкали пальцами и отрежьте или оторвите хвостик.

Посмотрите, как со всей этой процедурой справляется грузинский повар.

Важный момент: хинкали не принято готовить впрок, как пельмени: тесто может размокнуть от влажной начинки. Так что лепите столько хинкали, сколько сможете съесть за один раз.

Как сварить хинкали в кастрюле

В большую кастрюлю налейте воду, посолите её и доведите до кипения. Аккуратно опустите в кипящую воду хинкали и готовьте их около 10 минут после того, как они всплывут.

Готовые хинкали можно приправить свежемолотым чёрным перцем. И обязательно подайте к ним какие‑нибудь соусы.

Как сварить хинкали в мультиварке

Также можно использовать мультиварку. Налейте в чашу воду и включите режим «Суп». Когда вода закипит, выложите хинкали и варите их 15–20 минут.

Как пожарить хинкали

В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло. Опустите в него хинкали и обжаривайте с разных сторон до образования золотистой корочки. После этого налейте немного воды так, чтобы она покрывала нижнюю часть хинкали, и тушите на медленном огне под крышкой около 10 минут.

Как запечь хинкали в духовке

Поместите хинкали в форму для запекания. Влейте немного горячей воды и положите на тесто небольшие кусочки сливочного масла. Готовьте при температуре 180 °C около 30 минут.

Если хинкали замороженные, дайте им предварительно полежать при комнатной температуре около часа.

Ещё из хинкали можно приготовить что‑то вроде запеканки. Выложите их в один слой в форму, смазанную маслом. При желании под хинкали можно положить кружочки помидоров. Покройте заготовки тёртым сыром и отправьте в разогретую до 180–190 °C духовку на 30–40 минут.

Как правильно есть хинкали

Руками, и никак иначе. Возьмите хинкали за хвостик, надкусите тесто и аккуратно выпейте бульон. А потом съешьте всё, кроме хвостика: он играет лишь вспомогательную роль.