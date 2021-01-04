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Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

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Варите, жарьте, запекайте хинкали с мясом, грибами, сыром, картошкой и даже рыбой. Что бы вы ни выбрали, будет очень вкусно!

Как приготовить тесто для хинкали

Чтобы приготовить тесто для хинкали, нужны всего три ингредиента: мука, вода и соль. Первые два смешиваются в пропорции 2 : 1, третий добавляется по вкусу. То есть к 1 кг муки надо добавить 500 мл воды и щепотку соли.

Тесто можно месить руками или с помощью тестомесилки. Вторая значительно упростит вам задачу, потому что масса получается тугой, работать с ней тяжело.

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет однородным и эластичным. Потом скатайте массу в комок, накройте пищевой плёнкой и дайте отдохнуть 20–30 минут.

Как приготовить начинку для хинкали

Первоначально хинкали делались только из баранины. Сейчас используют и другие виды мяса, а также грибы, сыр и овощи.

Чтобы хинкали получились идеальными, вес начинки должен быть примерно равен весу муки, которая пойдёт на тесто.

Как сделать традиционную начинку из мяса

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Ингредиенты

  • 1 кг баранины, говядины, свинины или смеси разных видов мяса;
  • соль — по вкусу;
  • 1 пучок кинзы;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2–3 луковицы;
  • 250–500 мл воды, лучше минеральной.

Приготовление

Измельчите мясо.

Считается, что его лучше мелко нарубить ножом — так оно выделит больше сока. Хотя можно, конечно, пропустить его и через мясорубку. От идеи использовать покупной фарш лучше отказаться.

Добавьте соль (примерно столовую ложку, но лучше ориентироваться на свой вкус), рубленую кинзу, измельчённый чеснок и лук. Некоторые повара советуют класть больше лука, чтобы фарш был сочнее.

Разбавьте начинку водой до консистенции жидкой сметаны.

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Вода нужна обязательно — без неё не будет бульона. Использовать лучше качественную минеральную: она влияет на вкус блюда.

Как сделать начинку из курицы и сыра

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Ингредиенты

  • 400 г куриного филе;
  • 1 средняя луковица;
  • 50 мл мясного бульона;
  • 100 г тёртого сыра;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Измельчите филе и лук любым удобным вам способом: с помощью ножа, мясорубки, блендера или кухонного комбайна. Добавьте в фарш бульон и сыр, посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Как сделать начинку из грибов

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Ингредиенты

  • 500 г белых грибов;
  • 6–7 средних луковиц;
  • растительное масло — для жарки;
  • 50 г сулугуни;
  • маленький пучок кинзы;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Мелко нарежьте грибы и лук, обжарьте их на растительном масле. Дождитесь, пока они остынут, и добавьте измельчённый сыр и рубленую кинзу. Перемешайте начинку, посолите и поперчите.

Как сделать начинку из тыквы

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Ингредиенты

  • 300 г мякоти тыквы;
  • 1 небольшая луковица;
  • 50 г сала;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Мелко измельчите тыкву, лук и сало, посолите, поперчите и перемешайте.

Как сделать начинку из картошки

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Ингредиенты

  • 500 г картофеля;
  • 2–3 луковицы;
  • 5–6 столовых ложек растительного масла;
  • 1 пучок укропа;
  • 1 чайная ложка зиры;
  • чеснок, соль, чёрный и красный молотый перец — по вкусу.

Приготовление

Отварите картошку или запеките до мягкости. Лук измельчите и обжарьте в масле до золотистого цвета.

Пюрируйте картошку. Смешайте с луком, рубленым укропом, зирой, измельчённым чесноком, солью и перцем.

Как сделать начинку из сулугуни

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Ингредиенты

  • 400 г сулугуни;
  • 100 г творога или адыгейского сыра;
  • соль, чёрный молотый перец и другие любимые специи — по вкусу;
  • свежая зелень — по желанию;
  • сливки любой жирности — по вкусу.

Приготовление

Натрите сулугуни на крупной тёрке. Смешайте с творогом или тёртым адыгейским сыром. Приправьте специями и, если хотите, добавьте рубленую зелень.

Когда будете выкладывать начинку на тесто, слегка поливайте её сливками.

Как сделать начинку из рыбы

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Ингредиенты

  • 1 кг любого рыбного филе;
  • 2–3 луковицы;
  • 1 пучок кинзы, укропа или петрушки;
  • соль и чёрный молотый перец — по вкусу;
  • вода — сколько потребуется.

Приготовление

Филе мелко порубите ножом или мясорубкой. Измельчите лук и зелень. Смешайте всё с солью и перцем и добавьте столько воды, чтобы начинка не была сухой.

Как лепить хинкали

Разделите тесто на одинаковые части. Раскатайте каждую тонким пластом диаметром 15–20 см.

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

В центр каждой лепёшки положите по одной столовой ложке начинки.

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Затем приподнимите края теста и защипните их складками так, чтобы получился аккуратный мешочек. Считается, что у настоящих хинкали должно быть 18–20 складок. Правда, на вкус блюда они никак не влияют.

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Потом плотно прижмите основание хинкали пальцами и отрежьте или оторвите хвостик.

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Посмотрите, как со всей этой процедурой справляется грузинский повар.

Важный момент: хинкали не принято готовить впрок, как пельмени: тесто может размокнуть от влажной начинки. Так что лепите столько хинкали, сколько сможете съесть за один раз.

Как сварить хинкали в кастрюле

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

В большую кастрюлю налейте воду, посолите её и доведите до кипения. Аккуратно опустите в кипящую воду хинкали и готовьте их около 10 минут после того, как они всплывут.

Готовые хинкали можно приправить свежемолотым чёрным перцем. И обязательно подайте к ним какие‑нибудь соусы.

Как сварить хинкали в мультиварке

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

Также можно использовать мультиварку. Налейте в чашу воду и включите режим «Суп». Когда вода закипит, выложите хинкали и варите их 15–20 минут.

Как пожарить хинкали

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте растительное масло. Опустите в него хинкали и обжаривайте с разных сторон до образования золотистой корочки. После этого налейте немного воды так, чтобы она покрывала нижнюю часть хинкали, и тушите на медленном огне под крышкой около 10 минут.

Как запечь хинкали в духовке

Поместите хинкали в форму для запекания. Влейте немного горячей воды и положите на тесто небольшие кусочки сливочного масла. Готовьте при температуре 180 °C около 30 минут.

Если хинкали замороженные, дайте им предварительно полежать при комнатной температуре около часа.

Ещё из хинкали можно приготовить что‑то вроде запеканки. Выложите их в один слой в форму, смазанную маслом. При желании под хинкали можно положить кружочки помидоров. Покройте заготовки тёртым сыром и отправьте в разогретую до 180–190 °C духовку на 30–40 минут.

Как правильно есть хинкали

Руками, и никак иначе. Возьмите хинкали за хвостик, надкусите тесто и аккуратно выпейте бульон. А потом съешьте всё, кроме хвостика: он играет лишь вспомогательную роль.

Как приготовить вкусные хинкали: лучшие рецепты теста и начинки

 

 

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