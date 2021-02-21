Минтай в прованском стиле

Очень вкусный соус для такой нежирной белой рыбы, как минтай или навага. Вы можете придать блюду изюминку, добавляя разные прованские травы. А можно обойтись рубленым базиликом с оливковым маслом.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ
Основное
|700 г
|1 щепотка
|1 щепотка
|2 ст. л.
Топинг
|1 пучок
|3 ст. л.
|1 зубчик
|2 ст. л.
Томатная заливка
|1 шт.
|3 шт.
|5 ст. л.
|1 щепотка
Посыпка
|50 г
|1 шт.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/6
Порубить небольшой пучок базилика (часть можно заменить петрушкой), добавить измельченный чеснок и оливковое масло. Отставить.
ШАГ 2/6
Минтай посолить, поперчить, полить лимонным соком (чтобы убрать характерный для рыбы запах до минимума), оставить мариноваться на 20–30 минут. Стряхнуть кусочки рыбы от маринада, запанировать и обжарить до корочки.
ШАГ 3/6
Нашинковать луковицу, обжарить до прозрачности. Помидоры пробить блендером или измельчить ножом. Шкурку можно не убирать, она здесь не чувствуется. Добавить помидоры к луку, обжарить.Посыпать прованскими травами, посолить, добавить томатный соус или томатную пасту. Тушить все 10 минут.
ШАГ 4/6
Вылить соус в форму для запекания. Выложить кусочки минтая, вдавливая их в соус. Минтай сверху покрыть базиликом в оливковом масле. Поверх выложить немного тертой моцареллы и нашинкованный зеленый лук (нашинковать одно перо или совсем убрать).
ШАГ 5/6
Запекать при 175–180°C около 15 минут, до образования корочки на рыбе.
ШАГ 6/6
Можно подавать с гарниром или в качестве самостоятельного блюда, макая в соус белый хлеб.
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