Запеченная cкумбрия в духовке с овощами за 20 минут - Недорого и полезно

Вот так нужно готовить рыбу! Божественно вкусная запеченная скумбрия в духовке с овощами всего за 20 минут. Быстро, вкусно, полезно и недорого. Эта рыба обладает большим количеством Омега-3, фосфором и фтором, а также мощными антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами. А стоимость продукта не превышает курицы. Поэтому делюсь самым вкусным рецептом скумбрии, который понравится всем. Благодаря сочетанию правильных продуктов, вы не почувствуете неприятный запах и привкус, который мог бы быть от этой рыбы. Я готов есть это блюдо каждый день! Попробуйте и вы! Буду ждать ваших комментариев!
Ингредиенты:
- Скумбрия - 1 шт.
- Соль, белый перец - 1 щепотка
- Морковь - 1 шт.
- Перец болгарский - 1/2 шт.
- Помидор - 1 шт.
- Растительное масло - 50 мл
- Соевый соус (или терияки) - 4 ч.л
- Сыр - по вкусу
Подготовить все овощи и рыбу.
Скумбрию очистить, вырезать хребет так, чтобы мы могли раскрыть рыбку и нафаршировать овощами.
Тщательно промыть под холодной проточной водой.
Нарезать овощи и обжарить в течении 4-х минут.
В конце добавить соус и снять с огня.
Овощи поместить в середину скумбрии.
Запечь в духовке 10 минут.
Подавать к столу.
Полезный и быстрый обед или ужин готов!
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