БУДЕТ ВКУСНО!

129 736 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Iness Aartee23 декабря, 11:23
    Вкусно! Спасибо!Мясо по-грузински
  • Run Николаева22 декабря, 21:10
    Готовится кольмар, действительно, моментально. И съедается быстро :) Но пока его чистишь-потратишь гораздо больше вре...Жареный кальмар с...
  • Натала Васильева22 декабря, 16:19
    Руки мне ещё нужны, лучше украшу стол разнообразными яствами.Как украсить ново...

Запеченная cкумбрия в духовке с овощами за 20 минут - Недорого и полезно

304

Вот так нужно готовить рыбу! Божественно вкусная запеченная скумбрия в духовке с овощами всего за 20 минут. Быстро, вкусно, полезно и недорого. Эта рыба обладает большим количеством Омега-3, фосфором и фтором, а также мощными антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами. А стоимость продукта не превышает курицы. Поэтому делюсь самым вкусным рецептом скумбрии, который понравится всем. Благодаря сочетанию правильных продуктов, вы не почувствуете неприятный запах и привкус, который мог бы быть от этой рыбы. Я готов есть это блюдо каждый день! Попробуйте и вы! Буду ждать ваших комментариев!

Ингредиенты:

  • Скумбрия - 1 шт.
  • Соль, белый перец - 1 щепотка
  • Морковь - 1 шт.
  • Перец болгарский - 1/2 шт.
  • Помидор - 1 шт.
  • Растительное масло - 50 мл
  • Соевый соус (или терияки) - 4 ч.л
  • Сыр - по вкусу

Подготовить все овощи и рыбу.

Скумбрию очистить, вырезать хребет так, чтобы мы могли раскрыть рыбку и нафаршировать овощами.

Тщательно промыть под холодной проточной водой.

Нарезать овощи и обжарить в течении 4-х минут.

В конце добавить соус и снять с огня.

Овощи поместить в середину скумбрии.

Запечь в духовке 10 минут.

Подавать к столу.

Полезный и быстрый обед или ужин готов! 

 

 

Ссылка на первоисточник
рыбные блюда
Обсудить

Картина дня

наверх