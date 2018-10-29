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Как приготовить корень сельдерея

Как приготовить корень сельдерея

Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня у нас будет кулинарный урок на тему, как приготовить корень сельдерея. Причем не скопированные из интернета, а приготовленные лично. Буду делиться проверенными рецептами, которые делал и проверил на вкус. В сыром виде он не многих соблазнит своими вкусовыми качествами, а вот если приготовить его, то это не просто преобразит его вкус, а и сделает частым гостем у вас на столе. Есть его можно не только в сыром виде, а и в маринованном, жаренном, тушеном. В общем представляю вашему вниманию не просто вкусные блюда из сельдерея, а и очень полезные. 

Что еще может привлекать любителей сельдерея, так это то, что вкусно поев можно сбросить вес. Сельдерей способствует похудению.

Рецепты салатов из корневого сельдерея

Салат из корневого сельдерея с яблоком

Ингредиенты

  • Тыква 100 грамм
  • яблоко 100 грамм
  • корень сельдерея 50 грамм
  • сок дольки лимона
  • оливковое масло 2 столовые ложки
  • семена льна 2 чайных ложки(по желанию)
  • приправа хмели-сунели 1/2 чайной ложки
  • кориандр — 1/3 ч. ложки по желанию
  • соль(по желанию)

Рецепты салатов из корневого сельдерея

Рецепт приготовления:

1. Очищаем и трем на терку для корейской моркови тыкву и сельдерей.

2. Очищаем яблоко, трем на ту же терку и сбрызгиваем лимонным соком.

3. Добавляем соль и специи, семя льна и сбрызгиваем оливковым маслом.

4. Хорошо все перемешиваем и подаем к столу.

Салат из сельдерея с тыквой и морковью

Ингредиенты

  • Корень сельдерея 50 грамм
  • одна средняя морковина 100 грамм
  • кусочек тыквы 100 грамм
  • пекинская капуста один два листика или 50 грамм
  • растительное масло для заправки 2 столовых ложки

Рецепты салатов из корневого сельдерея

Рецепт приготовления:

1. Чистим и трем на терку для корейской моркови сельдерей, тыкву и морковь.

2. Пекинскую капусту нарезаем тонкой соломкой.

3. Заправляем растительным маслом или можно сделать специальную заправку из масла, соевого соуса и французской горчицы.

4. Подаем на стол. По желанию можно посолить, но мы этого не делали.

Сельдерей по корейски рецепт

Ингредиенты:

  • Корень сельдерея  около 450 грамм(у меня был такой)
  • Соль 1/2 чайной ложки
  • Сахар 1 чайная ложка
  • Кориандр молотый 1/2 чайной  ложки(можно взять и не молотый)
  • Перец черный 1/2 чайной ложки
  • Чеснок 4 зубчика
  • Уксус 1 чайная ложка(по желанию)
  • Растительное масло — 3 столовых ложки

сельдерей по корейски рецепт с фото

Рецепт приготовления:

1. Почистить и натереть корень сельдерея на терку для корейской моркови.

2. Почистить и порезать лук.

3. Обжариваем на растительном масле лук несколько минут.

4. На сельдерей в середину высыпаем соль и сахар, специи.

5. Выливаем уксус.

6. Выдавливаем чеснок через пресс и помещаем тоже в середину.

7. Горячее масло выливаем на подготовленные специи и чеснок. Все хорошо перемешиваем, немного приминая сельдерей. Лук к сельдерею не добавляем.

8. Оставляем на несколько часов в холодильнике. Наш сельдерей готов.

Жареный корень сельдерея с тертым сыром

Ингредиенты:

  • Один или два корня сельдерея
  • Твердый сыр — 50 — 100 гр.
  • Растительное масло — 50 мл.
  • Соль и перец по вкусу

жареный корень сельдерея

Рецепт приготовления:

1. Очищаем и нарезаем сельдерей соломкой, не более 0.8 — 1 см.

2. На сковороду наливаем масло, и обжариваем сельдерей как картофель, до готовности. Солим и перчим по своему вкусу.

3. Раскладываем порционно по тарелкам, пока еще горячий, и посыпаем натертым твердым сыром. Сыр лучше брать хороший, чтобы он не испортил вкус готового блюда.

Отбивные из сельдерея

Ингредиенты:

  • один корень сельдерея
  • два куриных яйца
  • мало для обжаривания
  • мука(обмакивать отбивные)
  • соль и перец по вкусу

Отбивные из сельдерея

Рецепт приготовления:

1. Очищаем и тонко нарезаем сельдерей, около 3 мм.

2. Отбиваем слегка, стараемся чтобы не лопнул сельдерей.

3. Солим и перчим, оставляем на несколько минут, пока не пустит сок.

4. На сковороду наливаем растительное масло и ставим на огонь.

5. Подготавливаем муку для обмакивания.

6. Отдельно взбиваем яйца, просто вилкой.

7. Обмакиваем сельдерей в муку, затем в яйцо и кладем на разогретую сковороду. Обжариваем до золотистой корочки. Время приготовления зависит от толщины отбитого сельдерея и пламени.

Подавать лучше в теплом виде.

Драники из сельдерея по Дюкану

 Ингредиенты:

  • 650 корневого сельдерея;
  • 300 г тёртого нежирного сыра;
  • 5 яиц;
  • соль чайная ложка с горкой;
  • 5 ложек сухарей;
  • 4 столовые ложки муки;
  • зелень;
  • перец по вкусу;

Драники из сельдерея

Рецепт приготовления:

1. Чистим и трем на терку сельдерей.

2. Трем на терку твердый сыр.

3. Всыпаем сухари и вбиваем яйца.

4. Мелко нарезаем зелень, и к остальным продуктам.

5. Добавляем муку, все хорошо перемешиваем. По желанию можно добавить соль и перец.

6. Формируем небольшие котлетки и обжариваем с двух сторон на слабом огне до готовности.

Корень сельдерея тушеный с овощами

Ингредиенты:

  • Корень сельдерея — 400 — 500 гр.
  • морковь — 400 гр.(2 шт.)
  • лук — 250 гр.(2 луковицы)
  • болгарский перец — 200 гр.(1 шт.)
  • растительное масло — 100 гр.
  • вода — 50 — 80 гр.
  • соль — 1 ч. ложка
  • черный перец по вкусу
  • зелень по желанию

Корень сельдерея тушеный с овощами

Рецепт приготовления:

1. Чистим, нарезаем и обжариваем лук до полуготовности, на растительном масле.

2. Добавляем к луку натертую морковь и вливаем воду.

3. Так же добавляем натертый сельдерей.

4. Нарезаем тонкой соломкой сладкий перец и добавляем к овощам.

5. Тушим до готовности, около 25 минут, не забывая добавить соль и перец.

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