Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня у нас будет кулинарный урок на тему, как приготовить корень сельдерея. Причем не скопированные из интернета, а приготовленные лично. Буду делиться проверенными рецептами, которые делал и проверил на вкус. В сыром виде он не многих соблазнит своими вкусовыми качествами, а вот если приготовить его, то это не просто преобразит его вкус, а и сделает частым гостем у вас на столе. Есть его можно не только в сыром виде, а и в маринованном, жаренном, тушеном. В общем представляю вашему вниманию не просто вкусные блюда из сельдерея, а и очень полезные.

Что еще может привлекать любителей сельдерея, так это то, что вкусно поев можно сбросить вес. Сельдерей способствует похудению.

Рецепты салатов из корневого сельдерея

Салат из корневого сельдерея с яблоком

Ингредиенты

Тыква 100 грамм

яблоко 100 грамм

корень сельдерея 50 грамм

сок дольки лимона

оливковое масло 2 столовые ложки

семена льна 2 чайных ложки(по желанию)

приправа хмели-сунели 1/2 чайной ложки

кориандр — 1/3 ч. ложки по желанию

соль(по желанию)

Рецепт приготовления:

1. Очищаем и трем на терку для корейской моркови тыкву и сельдерей.

2. Очищаем яблоко, трем на ту же терку и сбрызгиваем лимонным соком.

3. Добавляем соль и специи, семя льна и сбрызгиваем оливковым маслом.

4. Хорошо все перемешиваем и подаем к столу.

Салат из сельдерея с тыквой и морковью

Ингредиенты

Корень сельдерея 50 грамм

одна средняя морковина 100 грамм

кусочек тыквы 100 грамм

пекинская капуста один два листика или 50 грамм

растительное масло для заправки 2 столовых ложки

Рецепт приготовления:

1. Чистим и трем на терку для корейской моркови сельдерей, тыкву и морковь.

2. Пекинскую капусту нарезаем тонкой соломкой.

3. Заправляем растительным маслом или можно сделать специальную заправку из масла, соевого соуса и французской горчицы.

4. Подаем на стол. По желанию можно посолить, но мы этого не делали.

Сельдерей по корейски рецепт

Ингредиенты:

Корень сельдерея около 450 грамм(у меня был такой)

Соль 1/2 чайной ложки

Сахар 1 чайная ложка

Кориандр молотый 1/2 чайной ложки(можно взять и не молотый)

Перец черный 1/2 чайной ложки

Чеснок 4 зубчика

Уксус 1 чайная ложка(по желанию)

Растительное масло — 3 столовых ложки

Рецепт приготовления:

1. Почистить и натереть корень сельдерея на терку для корейской моркови.

2. Почистить и порезать лук.

3. Обжариваем на растительном масле лук несколько минут.

4. На сельдерей в середину высыпаем соль и сахар, специи.

5. Выливаем уксус.

6. Выдавливаем чеснок через пресс и помещаем тоже в середину.

7. Горячее масло выливаем на подготовленные специи и чеснок. Все хорошо перемешиваем, немного приминая сельдерей. Лук к сельдерею не добавляем.

8. Оставляем на несколько часов в холодильнике. Наш сельдерей готов.

Жареный корень сельдерея с тертым сыром

Ингредиенты:

Один или два корня сельдерея

Твердый сыр — 50 — 100 гр.

Растительное масло — 50 мл.

Соль и перец по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Очищаем и нарезаем сельдерей соломкой, не более 0.8 — 1 см.

2. На сковороду наливаем масло, и обжариваем сельдерей как картофель, до готовности. Солим и перчим по своему вкусу.

3. Раскладываем порционно по тарелкам, пока еще горячий, и посыпаем натертым твердым сыром. Сыр лучше брать хороший, чтобы он не испортил вкус готового блюда.

Отбивные из сельдерея

Ингредиенты:

один корень сельдерея

два куриных яйца

мало для обжаривания

мука(обмакивать отбивные)

соль и перец по вкусу

Рецепт приготовления:

1. Очищаем и тонко нарезаем сельдерей, около 3 мм.

2. Отбиваем слегка, стараемся чтобы не лопнул сельдерей.

3. Солим и перчим, оставляем на несколько минут, пока не пустит сок.

4. На сковороду наливаем растительное масло и ставим на огонь.

5. Подготавливаем муку для обмакивания.

6. Отдельно взбиваем яйца, просто вилкой.

7. Обмакиваем сельдерей в муку, затем в яйцо и кладем на разогретую сковороду. Обжариваем до золотистой корочки. Время приготовления зависит от толщины отбитого сельдерея и пламени.

Подавать лучше в теплом виде.

Драники из сельдерея по Дюкану

Ингредиенты:

650 корневого сельдерея;

300 г тёртого нежирного сыра;

5 яиц;

соль чайная ложка с горкой;

5 ложек сухарей;

4 столовые ложки муки;

зелень;

перец по вкусу;

Рецепт приготовления:

1. Чистим и трем на терку сельдерей.

2. Трем на терку твердый сыр.

3. Всыпаем сухари и вбиваем яйца.

4. Мелко нарезаем зелень, и к остальным продуктам.

5. Добавляем муку, все хорошо перемешиваем. По желанию можно добавить соль и перец.

6. Формируем небольшие котлетки и обжариваем с двух сторон на слабом огне до готовности.

Корень сельдерея тушеный с овощами

Ингредиенты:

Корень сельдерея — 400 — 500 гр.

морковь — 400 гр.(2 шт.)

лук — 250 гр.(2 луковицы)

болгарский перец — 200 гр.(1 шт.)

растительное масло — 100 гр.

вода — 50 — 80 гр.

соль — 1 ч. ложка

черный перец по вкусу

зелень по желанию

Рецепт приготовления:

1. Чистим, нарезаем и обжариваем лук до полуготовности, на растительном масле.

2. Добавляем к луку натертую морковь и вливаем воду.

3. Так же добавляем натертый сельдерей.

4. Нарезаем тонкой соломкой сладкий перец и добавляем к овощам.

5. Тушим до готовности, около 25 минут, не забывая добавить соль и перец.