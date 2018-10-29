Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня у нас будет кулинарный урок на тему, как приготовить корень сельдерея. Причем не скопированные из интернета, а приготовленные лично. Буду делиться проверенными рецептами, которые делал и проверил на вкус. В сыром виде он не многих соблазнит своими вкусовыми качествами, а вот если приготовить его, то это не просто преобразит его вкус, а и сделает частым гостем у вас на столе. Есть его можно не только в сыром виде, а и в маринованном, жаренном, тушеном. В общем представляю вашему вниманию не просто вкусные блюда из сельдерея, а и очень полезные.
Что еще может привлекать любителей сельдерея, так это то, что вкусно поев можно сбросить вес. Сельдерей способствует похудению.
Рецепты салатов из корневого сельдерея
Салат из корневого сельдерея с яблоком
Ингредиенты
- Тыква 100 грамм
- яблоко 100 грамм
- корень сельдерея 50 грамм
- сок дольки лимона
- оливковое масло 2 столовые ложки
- семена льна 2 чайных ложки(по желанию)
- приправа хмели-сунели 1/2 чайной ложки
- кориандр — 1/3 ч. ложки по желанию
- соль(по желанию)
Рецепт приготовления:
1. Очищаем и трем на терку для корейской моркови тыкву и сельдерей.
2. Очищаем яблоко, трем на ту же терку и сбрызгиваем лимонным соком.
3. Добавляем соль и специи, семя льна и сбрызгиваем оливковым маслом.
4. Хорошо все перемешиваем и подаем к столу.
Салат из сельдерея с тыквой и морковью
Ингредиенты
- Корень сельдерея 50 грамм
- одна средняя морковина 100 грамм
- кусочек тыквы 100 грамм
- пекинская капуста один два листика или 50 грамм
- растительное масло для заправки 2 столовых ложки
Рецепт приготовления:
1. Чистим и трем на терку для корейской моркови сельдерей, тыкву и морковь.
2. Пекинскую капусту нарезаем тонкой соломкой.
3. Заправляем растительным маслом или можно сделать специальную заправку из масла, соевого соуса и французской горчицы.
4. Подаем на стол. По желанию можно посолить, но мы этого не делали.
Сельдерей по корейски рецепт
Ингредиенты:
- Корень сельдерея около 450 грамм(у меня был такой)
- Соль 1/2 чайной ложки
- Сахар 1 чайная ложка
- Кориандр молотый 1/2 чайной ложки(можно взять и не молотый)
- Перец черный 1/2 чайной ложки
- Чеснок 4 зубчика
- Уксус 1 чайная ложка(по желанию)
- Растительное масло — 3 столовых ложки
Рецепт приготовления:
1. Почистить и натереть корень сельдерея на терку для корейской моркови.
2. Почистить и порезать лук.
3. Обжариваем на растительном масле лук несколько минут.
4. На сельдерей в середину высыпаем соль и сахар, специи.
5. Выливаем уксус.
6. Выдавливаем чеснок через пресс и помещаем тоже в середину.
7. Горячее масло выливаем на подготовленные специи и чеснок. Все хорошо перемешиваем, немного приминая сельдерей. Лук к сельдерею не добавляем.
8. Оставляем на несколько часов в холодильнике. Наш сельдерей готов.
Жареный корень сельдерея с тертым сыром
Ингредиенты:
- Один или два корня сельдерея
- Твердый сыр — 50 — 100 гр.
- Растительное масло — 50 мл.
- Соль и перец по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Очищаем и нарезаем сельдерей соломкой, не более 0.8 — 1 см.
2. На сковороду наливаем масло, и обжариваем сельдерей как картофель, до готовности. Солим и перчим по своему вкусу.
3. Раскладываем порционно по тарелкам, пока еще горячий, и посыпаем натертым твердым сыром. Сыр лучше брать хороший, чтобы он не испортил вкус готового блюда.
Отбивные из сельдерея
Ингредиенты:
- один корень сельдерея
- два куриных яйца
- мало для обжаривания
- мука(обмакивать отбивные)
- соль и перец по вкусу
Рецепт приготовления:
1. Очищаем и тонко нарезаем сельдерей, около 3 мм.
2. Отбиваем слегка, стараемся чтобы не лопнул сельдерей.
3. Солим и перчим, оставляем на несколько минут, пока не пустит сок.
4. На сковороду наливаем растительное масло и ставим на огонь.
5. Подготавливаем муку для обмакивания.
6. Отдельно взбиваем яйца, просто вилкой.
7. Обмакиваем сельдерей в муку, затем в яйцо и кладем на разогретую сковороду. Обжариваем до золотистой корочки. Время приготовления зависит от толщины отбитого сельдерея и пламени.
Подавать лучше в теплом виде.
Драники из сельдерея по Дюкану
Ингредиенты:
- 650 корневого сельдерея;
- 300 г тёртого нежирного сыра;
- 5 яиц;
- соль чайная ложка с горкой;
- 5 ложек сухарей;
- 4 столовые ложки муки;
- зелень;
- перец по вкусу;
Рецепт приготовления:
1. Чистим и трем на терку сельдерей.
2. Трем на терку твердый сыр.
3. Всыпаем сухари и вбиваем яйца.
4. Мелко нарезаем зелень, и к остальным продуктам.
5. Добавляем муку, все хорошо перемешиваем. По желанию можно добавить соль и перец.
6. Формируем небольшие котлетки и обжариваем с двух сторон на слабом огне до готовности.
Корень сельдерея тушеный с овощами
Ингредиенты:
- Корень сельдерея — 400 — 500 гр.
- морковь — 400 гр.(2 шт.)
- лук — 250 гр.(2 луковицы)
- болгарский перец — 200 гр.(1 шт.)
- растительное масло — 100 гр.
- вода — 50 — 80 гр.
- соль — 1 ч. ложка
- черный перец по вкусу
- зелень по желанию
Рецепт приготовления:
1. Чистим, нарезаем и обжариваем лук до полуготовности, на растительном масле.
2. Добавляем к луку натертую морковь и вливаем воду.
3. Так же добавляем натертый сельдерей.
4. Нарезаем тонкой соломкой сладкий перец и добавляем к овощам.
5. Тушим до готовности, около 25 минут, не забывая добавить соль и перец.
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