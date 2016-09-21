Морковное варенье с лимоном: приготовь загадочный десерт

Попробуй оригинальное морковное варенье: рецепт с лимоном

Морковное варенье с лимоном © Depositphotos

Если ты сама не проболтаешься, то никто из твоих гостей в жизни не догадается, что вот в этой вазочке перед ними на столе – морковное варенье, рецепт которого предлагаем опробовать.

А потому советуем тебе сначала предложить гостям морковное варенье с лимоном, а затем попросить их угадать, что же это за десерт. Варианты ответов, скорее всего, будут кружиться вокруг цитрусовых – апельсина, лимона, даже мандарина. И это недалеко от истины, ведь в нем так явно угадывается характерный вкус и запах. Но вот узнать в этом варенье морковь вряд ли кому-то удастся.

Тем не менее, морковное варенье с добавлением лимона или даже апельсина – прекрасный десерт, способный поднять настроение и своим ярким цветом, и приятным ароматом, и необычным вкусом.

Кстати, морковное варенье – десерт внесезонный, ведь и морковка, и цитрусы доступны круглый год.

Морковное варенье с лимоном – ингредиенты:

1 кг моркови,

1 кг лимонов,

2 кг сахара,

10 г ванильного сахара.

Морковное варенье – рецепт:

Для морковного варенья с лимоном желательно выбирать сочные лимоны с тонкой корочкой, тогда твой десерт не будет иметь горчинку. Если же у лимонов толстая корка, тогда сними с них цедру, очисти от белого слоя и косточек, оставляя только сам плод. Морковь почисти, крупно порежь и пропусти через мясорубку вместе с лимонами и цедрой. Засыпь морковку с лимонами сахаром, перемешай и поставь на огонь. Готовь морковное варенье с лимоном на среднем огне в течение 40 минут, периодически помешивая, чтобы не пригорело. В конце добавь в морковное варенье ванильный сахар и провари еще 5 минут. Разложи горячее морковное варенье с лимоном по подготовленным стерилизованным банкам и закатай. Переверни банки вверх дном, укутай одеялом и оставь до полного остывания. Храни варенье из моркови и лимона в прохладном темном месте.

Приятного аппетита!

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