Скумбрия в горчично-соевом соусе

Скумбрия — рыба очень полезная. И это замечательно, что ее можно купить практически на любом рынке или в супермаркете. Есть много рецептов приготовления скумбрии. Но сегодняшний — один из самых удачных. Во-первых, он совсем простой и относительно быстрый. Во-вторых, приготовленная по нему рыбка получается нежной и фантастически вкусной.

Запеченная в пикантном соусе скумбрия станет украшением любого праздничного стола. Но ингредиенты настолько доступны, что это блюдо можно готовить хоть каждый день. Любители майонеза могут использовать его вместо сметаны. Для большей сытности подавайте гарнир из отваренного картофеля или риса.

Ингредиенты

Скумбрия 2 шт.

Лук 1 шт.

Соевый соус 3 ст. л.

Горчица 2 ст. л.

Сметана 2 ст. л.

Подсолнечное масло 1 ст. л.

Приготовление

Очищенную луковицу нарежьте кольцами (но не разбирайте их). У скумбрии удалите голову, внутренности и хвост. Помойте, обсушите и нарежьте на порционные куски. Смешайте сметану, горчицу и соевый соус. Поместите в эту смесь кусочки рыбы, обмакните со всех сторон и оставьте мариноваться на 20 минут. Противень смажьте растительным маслом. Выложите на него подготовленный лук, затем скумбрию. Запекайте рыбу в духовке, предварительно разогретой до 190 °С, 25–30 минут.

Подавайте запеченную скумбрию с лимоном. Благодаря маринаду на основе соевого соуса и горчицы рыба приобретает аппетитный золотистый оттенок. Уверены, что блюдо придется вам по вкусу. Готовьте сами и делитесь рецептом с друзьями!

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