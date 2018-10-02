Морковный пирог - бесподобное лакомство для диеты и не только!

Морковный пирог любят во всем мире за нежный, сладковатый вкус. Этот овощной десерт приобрел всемирную популярность со времен Второй Мировой Войны, как простое, полезное и дешевое лакомство. Морковь используется в готовке еще со Средневековья, но всеобщую любовь приобрела только, как блюдо английской кухни,

Как приготовить морковный пирог?

Считается, что пирог из моркови впервые приготовили в Италии, но британский рецепт привнес много изменений, сделав его сытнее и намного полезнее. В моркови очень много ценных витаминов, поэтому этот десерт - отличное лакомство для детей. Особенно для тех, которые не любят такой овощ в свежем или тушеном виде. Самый вкусный морковный пирог получится, если следовать рецептам.

Выбрать сладкую и сочную морковь. Измельчить блендером, чтобы было больше сока. В тесто добавить корицу, ваниль или цедру. Проварить лимон для цедры несколько минут, чтобы не горчил.

Морковный пирог - самый простой и вкусный рецепт

Для приготовления данного блюда традиционно используют муку и яйца с щепоткой корицы. Во время готовки можно вносить коррективы, добавляя по желанию сметану и орехи. Самый простой морковный пирог приготовить легко, главное – не передержать выпечку в духовке.

Готовится корж за полчаса при 170 градусах.

Ингредиенты:

морковь – 300 г;

яйца – 4 шт.;

масло растительное – 120 мл;

мука – 300 г;

сахар – 200 г;

ванилин – 50 г;

соль – 0,5 ч. л.

Приготовление

Яйца взбить с ванилином до пены. Всыпать сахар и муку, размешать. Добавить тертую морковь. Форму смазать маслом, вылить смесь. Сладкий морковный пирог выпекать 40-50 минут.

Пирог с яблоками и морковью

У этого блюда есть много добавок и вариаций, одной из самых вкусных называют морковно-яблочный пирог. Фрукты дают легкую кислинку, если сорт не слишком сладкий, сахара можно положить больше. Для пирога нужны сочные, мягкие яблоки, чтобы легко и быстро пропеклись. Большинство хозяек выбирают антоновку.

Ингредиенты:

морковь – 350 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 1 ст.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

сахар – 1 ст.;

масло – 20 мл;

ванилин – 50 г;

яблоки – 4 шт.;

цедра лимона – 1 ч. л.

Приготовление

Взбить яйца с сахаром и ванилином. Добавить муку и разрыхлитель. Всыпать тертую морковь, размешать. Форму смазать маслом, духовку разогреть. Вылить тесто. Яблоки порезать дольками, разложить в смесь по кругу. Посыпать сахаром. Морковный пирог готовить 50 минут.

Морковный пирог на кефире

Если захотелось вкусного, а в хозяйстве не оказалось необходимых для выпечки яиц, не стоит расстраиваться. Есть отличный рецепт - пирог с морковью на кефире. Такое угощение понравится даже сторонникам правильного питания, да и порадовать себя при жестких диетах тоже допустимо. Если в моркови много сока, отжимать его не нужно, лучше увеличить время выпечки.

Ингредиенты

морковь – 150 г;

сахар – 5-6 ст. л.;

кефир – 250 мл;

мука – 300 г;

растительное масло – 100 г;

сода – 1 ч. л.;

корица – 0,25 ст. л.;

орехи – 50 г.

Приготовление

Развести в кефире соду. Добавить тертую морковь, сахар, масло и корицу. Всыпать дробленые орехи. Размешать до однородной массы. Форму смазать маслом, вылить тесто. Выпекать 50 минут.

Постный морковный пирог

Во время поста можно приготовить легкий и быстрый морковный пирог без яиц. Это еще один полезный рецепт, который хоть и отличается от остальных, но не теряет вкусовых и полезных качеств. Если нет разрыхлителя, его легко заменить содой, погасив ее соком лимона. Орехи допустимо и класть в тесто, и использовать только для посыпки.

Ингредиенты:

морковь – 150 г;

сахар – 3 ст. л.;

масло – 8 ст. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

ваниль – 50 г.

Приготовление

Смешать сахар и масло, залить соком лимона. Добавить тертую морковь, перемешать. Всыпать муку, ваниль и разрыхлитель. Довести до однородности. Форму смазать маслом, вылить тесто. Выпекать морковный пирог 45-50 минут.

Морковно-творожный пирог

И детям, и взрослым нравится такое лакомство, как морковный пирог с творогом. Готовый корж можно разрезать пополам и промазать кремом, подойдут сметанный, творожный или масляный. Если сверху сделать кремовую «шапочку», такое угощение не стыдно подать гостям. Замаскировать морковный вкус можно корицей, кардамоном, ванилью или цукатами.

Ингредиенты:

морковь – 4 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

творог – 200 г

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление

Смешать творог, яйца, сахар. Морковь натереть на мелкой терке, добавить. Развести муку с разрыхлителем, всыпать в смесь. Смазать маслом форму, вылить тесто. Выпекать 40 минут.

Морковный пирог на сметане

Основу для коржей – морковь можно использовать, как сырую, так и вареную, главное, чтобы она была сочной и сладкой. Масло класть в тесто необязательно, для бисквита хватит яиц, сахара, разрыхлителя и муки. Очень вкусным получается морковный пирог – рецепт на сметане, вместо нее можно использовать еще сливки или натуральный йогурт. Ими же можно промазать коржи, получится изумительный торт.

Ингредиенты:

морковь – 4 шт.;

сахар – 250 г;

яйца – 3 шт.;

сметана – 1 ст.;

мука – 250 г;

цедра апельсина – 1 ст. л.;

сода – 0,5 ч. л.

Приготовление

Взбить яйца с сахаром. Развести в сметане соду. Добавить тертую на мелкой терке морковь. Форму смазать маслом, заполнить тестом. Выпекать 40 минут. Посыпать морковный сметанный пирог сахарной пудрой.

Пирог из морковного жмыха

Любителям свежего морковного сока понравится и вкусный морковный пирог из жмыха. Это позволяет экономить продукты, поскольку в остатках овоща содержится еще очень много и сока, и полезных веществ. Коржи получаются нежными и воздушными. Время выпечки зависит от размеров формы. Если она металлическая, нужно смазывать маслом, если силиконовая – можно обойтись.

Ингредиенты:

морковный жмых – 1,5 ст.;

сахар – 150 г;

масло – 50 г;

мука – 1 ст.;

сода – 1 ч. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

корица – 0,5 ч. л.;

орехи – 0,5 ст.

Приготовление

Смешать жмых с сахаром. Соду погасить лимонным соком, добавить. Всыпать муку, масло, развести тесто. Положить дробленые орехи и корицу. Смазать форму маслом, вылить тесто. Выпекать 30 минут.

Морковный пирог с грецкими орехами

Морковный пирог с орехами – очень вкусное лакомство, грецкие можно заменить кедровыми, арахисом или кешью. Из специй еще добавляют имбирь, ванилин, мускатный орех. Чтобы выпечку было легко вынуть, когда приготовится, нужно ее поставить на влажное полотенце. Если делать бисквит, яйца и сахар нужно смешивать с мукой не больше 15 секунд, иначе корж станет плотным.

Ингредиенты:

морковь – 4 шт.;

сахар – 1 ст.;

мука – 2 ст.;

яйца – 4 шт.;

масло растительное – 1 ст.;

орехи – 0,5 ст.;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

корица – 1,5 ч. л.;

ванилин – 1 ч. л.

Приготовление

Взбить яйца с сахаром. Добавить масло и тертую морковь. Всыпать муку с разрыхлителем, специи. Положить дробленые орехи. Форму застелить пергаментом, вылить тесто. Выпекать 50 минут. Морковный ореховый пирог посыпать сахарной пудрой.

Морковный пирог с манкой

Приготовить изумительный морковный пирог в духовке можно и с помощью манки. Она увеличивает пышность и придает объем. Чтобы коржи хорошо поднялись, форму нужно заполнять только наполовину. Некоторые хозяйки заменяют маргарин кукурузным маслом, оно окрашивает десерт в яркий, насыщенный цвет. Для этого рецепта годится и морковный жмых.

Ингредиенты:

морковь – 4 шт.;

сахар – 1 ст.;

манка – 1 ст.;

яйца – 2 шт.;

ваниль – 10 г;

маргарин – 150 г;

разрыхлитель – 2 ч. л.

Приготовление

Развести в кефире манку, оставить на 20 минут набухать. Морковь натереть. Взбить яйца с сахаром. Всыпать заготовки в кефир. Добавить разрыхлитель, ванилин и муку. Маргарин растопить, остудить, влить в смесь. Форму смазать, заполнить тестом. Выпекать 45 минут.

Морковный пирог в мультиварке

Простой морковный пирог можно легко приготовить и в мультиварке. Самое сложное – натереть морковь и смешать ингредиенты, остальное техника сделает сама. Единственный минус – выпекать нужно не меньше часа, это больше, чем в духовке. Выпечку нужно доставать, когда чаша для варки на пару остынет.

Ингредиенты:

морковь – 4 шт.;

сахар – 1 ст.;

мука – 1 ст.;

масло сливочное – 100 г;

разрыхлитель – 10 г;

яйца – 2 шт.;

корица – 0,5 ч. л.

Приготовление