Как приготовить рыбу вкусно: 5 рецептов от Гордона Рамзи

Если вы устали от мяса и не знаете, чем его заменить и что приготовить, дабы накормить всё семейство, воспользуйтесь рецептами от Гордона Рамзи, в которых он рассказывает о том, как приготовить рыбу на любой вкус.

1. Треска в кляре

Треска в кляре.

Треска в пивном кляре – блюдо, которое запросто можно использовать в качестве холодной закуски, а также подавать с гарниром из картофеля, риса или свежими овощами.

Ингредиенты:

• Филе трески - 4 тонкие шт;

• Мука - 120 г;

• Мука рисовая - 100 г;

• Разрыхлитель - 1 ч.л;

• Сахар - 1 ч.л;

• Вода газированная - 130 мл;

• Пиво Лагер - 170 мл;

• Соль морская - по вкусу;

• Перец молотый чёрный - по вкусу;

• Масло сливочное - 100 г;

• Горошек замороженный - 400 г;

• Масло оливковое - для фритюра.

Рыба в пивном кляре.

Способ приготовления:

• Пшеничную муку просеять и смешать с рисовой, сахаром и разрыхлителем;

• Пиво смешать с газировкой и солью;

• Влить в муку и тщательно перемешать;

• Филе трески при необходимости проверить на наличие костей и извлечь их;

• Затем каждое филе натереть солью и перцем;

• И слегка присыпать просеянной мукой;

• Затем каждый кусочек обмакнуть в кляре;

• В глубокую кастрюлю налить оливковое масло и хорошенько разогреть;

• В кипящее масло аккуратно выложить пластины филе;

• И оставить готовиться на 8-10 минут или до тех пор, пока рыба не покроется золотистой корочкой;

• Готовую рыбу выложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами;

• Сливочное масло растопить в кастрюле с подсоленной водой;

• После добавить туда горошек и довести его до полной готовности;

• Отварной горошек переложить в чашу блендера и перебить до однородной массы;

• Добавить соль и перец по вкусу;

• Перемешать и переложить в пиалу;

• Рыбное филе в кляре подавать с пюре из горошка.

2. Запечённый лосось

Запечённый лосось.

Сочное, ароматное, нежное и потрясающе вкусное филе лосося, запечённое в духовке с вялеными томатами и свежими листочками базилика - просто объедение.

Ингредиенты:

• Лосось филе (со шкуркой) - 800 г;

• Помидоры вяленые - 9 шт;

• Оливки чёрные без косточек - 18 шт;

• Базилик свежий - 18 листочков;

• Масло оливковое - 6 ч.л;

• Соль морская - по вкусу;

• Перец чёрный молотый - по вкусу.

Запечённое филе лосося по-средиземноморски.

Способ приготовления:

• В филе лосося сделать 18 углублений;

• Помидоры разрезать на две равные части;

• В листочки базилика завернуть по одной оливке и кусочку помидора;

• Получившиеся конвертики вставить в углубления в филе;

• Противень застелить фольгой и смазать её оливковым маслом;

• Филе выложить поверх фольги;

• Посолить, поперчить и сдобрить оливковым маслом;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20-25 минут;

• Перед подачей обязательно остудить до приемлемой к употреблению температуры.

3. Лещ с пряными травами и помидорами

Жаренный лещ.

Ещё одно фантастически вкусное блюдо – жареный лещ, приправленный ароматными пряными травами и спелыми помидорами черри, обжаренными на оливковом масле.

Ингредиенты:

• Лещ морской филе - 2 шт;

• Помидоры черри - 200 г;

• Оливки чёрные без косточки - 60 г;

• Кинза - 0,5 пучка;

• Базилик - 0,5 пучка;

• Лимон - 1 шт;

• Масло оливковое - 6-8 ст.л;

• Соль морская - по вкусу;

• Перец молотый чёрный - по вкусу.

Лещ с пряными травами.

Способ приготовления:

• Помидоры и оливки разрезать на две части;

• Приправить солью и перцем;

• Обжарить на оливковом масле 1-2 минуты;

• Зелень вымыть;

• Просушить;

• Мелко нарезать и добавить к помидорам и оливкам;

• Перемешать и готовить ещё 2-3 минуты;

• Затем выдавить половинку сока лимона;

• Вновь перемешать и готовить ещё 2-3 минуты;

• В филе леща сделать несколько надрезов по диагонали;

• В глубокой сковороде с толстым дном разогреть оливковое масло;

• И выложить шкуркой вниз рыбное филе;

• Готовить 3-4 минуты или до тех пор, пока филе не покроется равномерной золотисто-коричневой корочкой;

• Затем перевернуть филе и жарить ещё 1-2 минуты, постоянно поливая маслом из сковороды;

• Подавать с жаренными оливками и черри, а также сверху по желанию можно посыпать свежей зеленью.

4. Скумбрия с чесноком и паприкой

Запечённая скумбрия.

Чтобы скумбрия, запечённая в духовке, получилась максимально вкусной и с ярким насыщенным вкусом, используйте паприку и чеснок. Эти ингредиенты помогут добиться нужного эффекта и подарят блюду новые пикантные нотки.

Ингредиенты:

• Скумбрия филе (со шкуркой) - 8 шт;

• Чеснок - 2 зубка;

• Паприка - 1 ст.л;

• Соль морская - 1 ст.л;

• Масло оливковое - 3-4 ст.л;

• Шафран - 1 щепотка;

• Уксус белый винный - 2 ч.л;

• Горчица дижонская - 1 ч.л;

• Картошка - 450 г;

• Лук зелёный - 3-4 стебля.

Очень вкусная запечённая скумбрия с чесноком и паприкой.

Способ приготовления:

• Чеснок растолочь с паприкой и солью (1 ч.л);

• Сбрызнуть парой капель оливкового масла;

• Перемешать;

• Получившейся смесью смазать филе скумбрии с внутренней стороны от шкурки;

• Противень застелить пергаментом, смазанным оливковым маслом;

• Сверху выложить филе мякотью вниз шкуркой вверх;

• Сдобрить солью и перцем;

• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 8-10 минут;

• Картофель отварить до полной готовности;

• Перебить в пюре, заправить оливковым маслом, солью и мелко рубленным зелёным луком;

• Тщательно перемешать;

• В миске смешать оливковое масло с уксусом, горчицей, солью, перцем и шафраном;

• Всё хорошенько перемешать и добавить в пюре пару ложек;

• Перед подачей на блюдо выложить картофельное пюре, сверху рыбное филе, щедро политое ароматной заправкой.

5. Запеканка

Рыбная запеканка.

И напоследок – тающая во рту запеканка из белой рыбы в сочетании с копчёной пикшей, чесноком и специями.

Ингредиенты:

• Филе белой рыбы - 400 г;

• Филе копчёной пикши - 400 г;

• Лук репчатый среднего размера - 1 шт;

• Чеснок - 3 зубка;

• Лист лавровый - 1 шт;

• Сливки жирные - 250 мл;

• Молоко - 300 мл;

• Масло сливочное - 100 г;

• Лук-порей - 2 стебля;

• Мука пшеничная - 1,5 ст.л;

• Перец молотый чёрный - по вкусу;

• Соль морская - по вкусу;

• Петрушка свежая - несколько стеблей;

• Картошка - 750 г;

• Желтки сырые - 2 шт;

• Креветки очищенные - 300 г;

• Сыр твёрдый (чеддер) - 100 г.

Запеканка из рыбы.

Способ приготовления:

• Лук разрезать на четвертинки;

• Выложить в сковородку;

• Добавить чеснок и лавровый лист;

• Влить сливки и молоко (250 мл);

• Тушить на медленном огне несколько минут;

• Затем добавить рыбное филе пикши;

• Готовить 3-4 минуты;

• После выложить филе на тарелку;

• Юшку со сковороды процедить через мелкое сито в чистую миску;

• В сотейнике растопить масло сливочное;

• И добавить мелко нарезанный лук-порей;

• Готовить 4-6 минут;

• Муку просеять и добавить к луку на сковороду;

• Готовить ещё 2-3 минуты;

• Затем добавить юшку из миски;

• И тушить на медленном огне ещё 10-15 минут, время от времени помешивая до тех пор, пока не загустеет;

• Во время процесса готовки соус подсолить, поперчить и добавить измельчённую петрушку;

• Картофель нарезать кубиками и отварить в слегка подсоленной воде до полной готовности;

• Затем растолочь в пюре;

• Добавить масло и тёплое молоко;

• Дать пюре слегка остыть и добавить в него желтки;

• Хорошенько перемешать;

• И вновь посолить;

• Рыбное филе разрезать на равномерные кусочки;

• Переложить в миску, заправить соусом из лука, добавить креветки и перемешать;

• Выложить в форму для запекания с антипригарным покрытием;

• Сверху равномерно распределить пюре;

• Посыпать тёртым сыром;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-35 минут или до образования золотистой корочки.