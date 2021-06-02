Любую рыбу готовлю без масла, жира и грязной посуды. Получается вкуснее, чем в сковороде, на мангале или гриле

А главное - полезнее, а готовить проще простого.

Это просто невероятный рецепт. Он не требует практически никаких усилий, а в результате получается просто шикарное блюдо, которое с гордостью можно подавать даже гостям.

Я готовила по этому рецепту любую рыбу, даже дешевый минтай получается просто шикарно.

Но вот для статьи я решила готовить рыбку подороже, чтобы выглядела она просто шикарно.

А замороженные овощи можно заменить на любые другие, даже с собственного огорода.

А можно готовить одну рыбу, вообще без овощей.

в этом случае нужен будет гарнир. Это может быть вареная картошка или пюре, еще с рыбой идеально сочетается рис.

Ингредиенты

Рыба свежемороженая - 4 стейка или филе;

Замороженные овощи (на Ваш выбор) - 1 упаковка;

Соль и перец - по вкусу;

Свежевыжатый лимонный сок - немного;

Также потребуется пищевая фольга или пергаментная бумага, которые и заменять посуду.

Как готовить

Видео рецепт

Рецепт в видео формате. Для тех, кому больше нравится смотреть, а не читать:

Пошаговое приготовление

1. Подготовить рыбу, для чего ее разделать на порционные кусочки или филе.

2. Каждый кусочек следует со всех сторон по вкусу посолить и поперчить. Сбрызнуть лимонным соком.

3. Отложить кусочки рыбы в сторону, чтобы они помариновались 20 - 30 минут.

Или как минимум 15 минут.

5. Из фольги или пергамента сформировать "лодочку". Это не сложно, главное угадать с размером, чтобы в нее поместился кусочек рыбы.

6. Первым слоем выложить в "лодочку" замороженные овощи, а поверх них рыбу.

7. Убрать лодочки в разогретую до 180*С - 200*С духовку. Рыба готовится быстро, а потому уже через 15 - 20 минут все будет готово!

Я подавала рыбу гостям прямо в тех же лодочках, в которых она готовилась.

Получилось великолепно - сочно, вкусно сразу с гарниром и посуду потом мыть не пришлось.

А еще очень полезное блюдо, так как не использовался ни жир, ни масло. Смело можно кушать даже тем, кто придерживается строгой диеты.

Обязательно приготовьте рыбу по этому рецепту и Вы влюбитесь в это блюдо так же, как и я.

Приятного аппетита!