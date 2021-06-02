Любую рыбу готовлю без масла, жира и грязной посуды. Получается вкуснее, чем в сковороде, на мангале или гриле

А главное - полезнее, а готовить проще простого.
Это просто невероятный рецепт. Он не требует практически никаких усилий, а в результате получается просто шикарное блюдо, которое с гордостью можно подавать даже гостям.
Я готовила по этому рецепту любую рыбу, даже дешевый минтай получается просто шикарно.
Но вот для статьи я решила готовить рыбку подороже, чтобы выглядела она просто шикарно.
А замороженные овощи можно заменить на любые другие, даже с собственного огорода.
А можно готовить одну рыбу, вообще без овощей.
в этом случае нужен будет гарнир. Это может быть вареная картошка или пюре, еще с рыбой идеально сочетается рис.
Ингредиенты
- Рыба свежемороженая - 4 стейка или филе;
- Замороженные овощи (на Ваш выбор) - 1 упаковка;
- Соль и перец - по вкусу;
- Свежевыжатый лимонный сок - немного;
Также потребуется пищевая фольга или пергаментная бумага, которые и заменять посуду.
Как готовить
Видео рецепт
Рецепт в видео формате. Для тех, кому больше нравится смотреть, а не читать:
Пошаговое приготовление
1. Подготовить рыбу, для чего ее разделать на порционные кусочки или филе.
2. Каждый кусочек следует со всех сторон по вкусу посолить и поперчить. Сбрызнуть лимонным соком.
3. Отложить кусочки рыбы в сторону, чтобы они помариновались 20 - 30 минут.Или как минимум 15 минут.
5. Из фольги или пергамента сформировать "лодочку". Это не сложно, главное угадать с размером, чтобы в нее поместился кусочек рыбы.
6. Первым слоем выложить в "лодочку" замороженные овощи, а поверх них рыбу.
7. Убрать лодочки в разогретую до 180*С - 200*С духовку. Рыба готовится быстро, а потому уже через 15 - 20 минут все будет готово!
Я подавала рыбу гостям прямо в тех же лодочках, в которых она готовилась.
Получилось великолепно - сочно, вкусно сразу с гарниром и посуду потом мыть не пришлось.
А еще очень полезное блюдо, так как не использовался ни жир, ни масло. Смело можно кушать даже тем, кто придерживается строгой диеты.
Обязательно приготовьте рыбу по этому рецепту и Вы влюбитесь в это блюдо так же, как и я.
Приятного аппетита!
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