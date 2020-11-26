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Грузинские лепешки Мчади - улетают горячими!

Мчади — грузинская кукурузная лепешка, основным ингредиентом которой является кукурузная мука. Очень проста в приготовлении, подается к столу вместо хлеба.

Грузинские лепешки Мчади - улетают горячими!

Время подготовки Время приготовления Порции
20-25 минут 20-25 минут 3-4 порции

Ингредиенты

  • Кукурузная мука - 2 ст.
  • Молоко - 1/2 ст.
  • Масло сливочное - 2 ст.л.
  • Сулугуни - по желанию
  • Сахар - 1/2 ч.л.
  • Соль - по вкусу
  • Масло растительное - для жарки

Способ приготовления

  1. Размягченное сливочное масло мелко нарежьте либо натрите на терке. 
  2. Муку засыпьте в миску.
  3. Молоко разведите с таким же количеством кипятка.
  4. Температура молока с водой должна быть минимум 40°, иначе мчади будут жесткими и плотными.
  5. Влейте в муку, добавьте размягченное сливочное масло, сахар и щепотку соли.
  6. Замешайте тесто.
  7. Поскольку оно липнет к рукам, смачивайте ладони водой и формируйте небольшие лепешки вроде оладий.
  8. Можно просто скатать шарики, а расплющивать их прямо на сковороде.
  9. Разогрейте на сковороде с толстым дном и стенками растительное масло и на среднем огне жарьте мчади до золотистого цвета и готовности.
  10. Лепешки выложите на бумажные полотенца, которые впитают лишнее масло.
  11. Можно сделать мчади с сыром, для чего при формовании лепешек положите в середину кусочки сулугуни.

Как и с чем подавать

Подавайте теплыми c сациви из баклажанов

Приятного аппетита!

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грузинская кухнявыпечка
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