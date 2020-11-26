Грузинские лепешки Мчади - улетают горячими!

Мчади — грузинская кукурузная лепешка, основным ингредиентом которой является кукурузная мука. Очень проста в приготовлении, подается к столу вместо хлеба.
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|20-25 минут
|20-25 минут
|3-4 порции
Ингредиенты
- Кукурузная мука - 2 ст.
- Молоко - 1/2 ст.
- Масло сливочное - 2 ст.л.
- Сулугуни - по желанию
- Сахар - 1/2 ч.л.
- Соль - по вкусу
- Масло растительное - для жарки
Способ приготовления
- Размягченное сливочное масло мелко нарежьте либо натрите на терке.
- Муку засыпьте в миску.
- Молоко разведите с таким же количеством кипятка.
- Температура молока с водой должна быть минимум 40°, иначе мчади будут жесткими и плотными.
- Влейте в муку, добавьте размягченное сливочное масло, сахар и щепотку соли.
- Замешайте тесто.
- Поскольку оно липнет к рукам, смачивайте ладони водой и формируйте небольшие лепешки вроде оладий.
- Можно просто скатать шарики, а расплющивать их прямо на сковороде.
- Разогрейте на сковороде с толстым дном и стенками растительное масло и на среднем огне жарьте мчади до золотистого цвета и готовности.
- Лепешки выложите на бумажные полотенца, которые впитают лишнее масло.
- Можно сделать мчади с сыром, для чего при формовании лепешек положите в середину кусочки сулугуни.
Как и с чем подавать
Подавайте теплыми c сациви из баклажанов
Приятного аппетита!
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