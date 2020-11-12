Имбирный чай — очень вкусный, ароматный согревающий напиток. Мне больше всего нравится пить его горячим, но в жаркий день, со льдом и свежими ягодами он тоже прекрасен. Кстати, если заменить клубничный сироп на малиновый (или малиновое варенье) получится замечательный имбирный чай от простуды.

Вам понадобится

Имбирь свежий 8 см Клубника замороженная 50 г Лимоны 1 шт. Клубничный сироп 120 мл Чай черный 5 г

Имбирный чай с клубникой (этап 1)

Имбирь свежий 8 см

Имбирный чай с клубникой (этап 2)

Чай черный 5 г

Имбирный чай с клубникой (этап 3)

Лимоны ½ шт. Клубника замороженная 50 г

Имбирный чай с клубникой (этап 4)

Лимоны ½ шт.

Имбирный чай с клубникой (этап 5)

Клубничный сироп 120 мл

Имбирный чай с клубникой (этап 6)