Имбирный чай — очень вкусный, ароматный согревающий напиток. Мне больше всего нравится пить его горячим, но в жаркий день, со льдом и свежими ягодами он тоже прекрасен. Кстати, если заменить клубничный сироп на малиновый (или малиновое варенье) получится замечательный имбирный чай от простуды.
Вам понадобится
|Имбирь свежий
|8 см
|Клубника замороженная
|50 г
|Лимоны
|1 шт.
|Клубничный сироп
|120 мл
|Чай черный
|5 г
Имбирный чай с клубникой (этап 1)
|Имбирь свежий
|8 см
Имбирный чай с клубникой (этап 2)
|Чай черный
|5 г
Имбирный чай с клубникой (этап 3)
|Лимоны
|½ шт.
|Клубника замороженная
|50 г
Имбирный чай с клубникой (этап 4)
|Лимоны
|½ шт.
Имбирный чай с клубникой (этап 5)
|Клубничный сироп
|120 мл
Имбирный чай с клубникой (этап 6)
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