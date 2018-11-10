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Гуляш из курицы со свежей капустой

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Гуляш — это рагу из говядины или телятины, конины, свинины, баранины или даже сочетания различных сортов мяса. Во всех рецептах важную роль играют перцы (или паприка в Венгрии) и лук, обычно также тмин и чеснок. Другие ингредиенты — картофель, квашеная капуста, грибы и многое другое. Гуляш принято варить в больших количествах и медленно. Название происходит от сокращенного слова «gulyás hus», что означает «столько же, сколько мясо пастуха». Мой сегодняшний гуляш приготовлен из курицы и свежей белокочанной капусты и сдобрен сметаной. Прошу! 

ИНГРЕДИЕНТЫ
 800 г
2 ст. л.
2 ст. л.
по вкусу
1 головка
600 г
200 г
200 мл
1 ч. л.
2 шт.
1 банка
по вкусу
В кастрюле с толстым дном разогреть масло и обжарить кусочки курицы со всех сторон до золотистого цвета. Всыпать порошок красной сладкой паприки и соль. По желанию можно добавить щепотку острой паприки. Обжарить полминуты.
В кастрюле с толстым дном разогреть масло и обжарить кусочки курицы со всех сторон до золотистого цвета. Всыпать порошок красной сладкой паприки и соль. По желанию можно добавить щепотку острой паприки. Обжарить полминуты.
Добавить лук, нарезанный полукольцами, обжарить несколько минут.
Добавить лук, нарезанный полукольцами, обжарить несколько минут.
Добавить капусту, нарезанную произвольно, обжарить вместе несколько минут. Добавить тмин и лавровый лист, влить пассату и бульон, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить под крышкой 30–40 минут. Я заменила бульон и пассату на томатный сок.
Добавить капусту, нарезанную произвольно, обжарить вместе несколько минут. Добавить тмин и лавровый лист, влить пассату и бульон, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить под крышкой 30–40 минут. Я заменила бульон и пассату на томатный сок.
В конце тушения (мясо должно быть готово) выложить в гуляш сметану, размешать, прогреть. Блюдо готово. При подаче посыпать рубленной петрушкой.
В конце тушения (мясо должно быть готово) выложить в гуляш сметану, размешать, прогреть. Блюдо готово. При подаче посыпать рубленной петрушкой.
Приятного!
Приятного!
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