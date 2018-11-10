Гуляш из курицы со свежей капустой

Гуляш — это рагу из говядины или телятины, конины, свинины, баранины или даже сочетания различных сортов мяса. Во всех рецептах важную роль играют перцы (или паприка в Венгрии) и лук, обычно также тмин и чеснок. Другие ингредиенты — картофель, квашеная капуста, грибы и многое другое. Гуляш принято варить в больших количествах и медленно. Название происходит от сокращенного слова «gulyás hus», что означает «столько же, сколько мясо пастуха». Мой сегодняшний гуляш приготовлен из курицы и свежей белокочанной капусты и сдобрен сметаной. Прошу!