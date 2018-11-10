Гуляш из курицы со свежей капустой

Гуляш — это рагу из говядины или телятины, конины, свинины, баранины или даже сочетания различных сортов мяса. Во всех рецептах важную роль играют перцы (или паприка в Венгрии) и лук, обычно также тмин и чеснок. Другие ингредиенты — картофель, квашеная капуста, грибы и многое другое. Гуляш принято варить в больших количествах и медленно. Название происходит от сокращенного слова «gulyás hus», что означает «столько же, сколько мясо пастуха». Мой сегодняшний гуляш приготовлен из курицы и свежей белокочанной капусты и сдобрен сметаной. Прошу!
ИНГРЕДИЕНТЫ
800 г
2 ст. л.
2 ст. л.
по вкусу
1 головка
600 г
200 г
200 мл
1 ч. л.
2 шт.
1 банка
по вкусу
В кастрюле с толстым дном разогреть масло и обжарить кусочки курицы со всех сторон до золотистого цвета. Всыпать порошок красной сладкой паприки и соль. По желанию можно добавить щепотку острой паприки. Обжарить полминуты.
Добавить лук, нарезанный полукольцами, обжарить несколько минут.
Добавить капусту, нарезанную произвольно, обжарить вместе несколько минут. Добавить тмин и лавровый лист, влить пассату и бульон, довести до кипения, уменьшить огонь и тушить под крышкой 30–40 минут. Я заменила бульон и пассату на томатный сок.
В конце тушения (мясо должно быть готово) выложить в гуляш сметану, размешать, прогреть. Блюдо готово. При подаче посыпать рубленной петрушкой.
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