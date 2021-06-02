Заливной пирог с молодой капустой

Нежный сочный пирог c молодой капустой. Молодую капусту не надо предварительно обжаривать. Специями и приправами лучше не увлекаться.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ

Тесто

мука 150 г яйца куриные 3 шт. сметана 15% 200 г растительное масло 50 г соль 1 ч. л. сахар ½ ч. л. разрыхлитель 2 ч. л.

Начинка капуста белокочанная 500 г яйца куриные 2 шт. петрушка зелень 10 г соль 1 ½ щепотки перец черный свежемолотый по вкусу ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО ШАГ 1/9 Капусту используем молодую, в ингредиентах указан вес уже нашинкованной капусты. Куриные яйца отварить, остудить, очистить и некрупно нарезать. Капусту нашинковать. Петрушку мелко порубить. Складываем в миску капусту и петрушку, добавляем щепотку соли и мнем руками, чтоб образовался сок, но не увлекайтесь.

ШАГ 2/9

Добавляем в капусту яйца и хорошо перемешиваем. Начинка готова.

ШАГ 3/9

Форму для выпекания смазать сливочным маслом.

ШАГ 4/9

В миске взбиваем яйца, сметану, растительное масло в однородную массу. Добавляем просеяную муку, соль, сахар и разрыхлитель. Все тщательно взбиваем до однородного состояния. Немного теста выливаем в подготовленную форму и равномерно распределяем по дну.

ШАГ 5/9

Выкладываем сверху начинку из молодой капусты, равномерно распределяя по всей форме. Добавляем по вкусу свежемолотый черный перец.

ШАГ 6/9

Сверху на начинку равномерно выливаем оставшееся тесто. Отправляем пирог в заранее разогретую до 180°C духовку на 50–60 минут (лучше ориентироваться на свою духовку).

ШАГ 7/9

Достать готовый пирог. Дать немного остыть.

ШАГ 8/9

Пирог вкусный в теплом и холодном виде.

ШАГ 9/9

Приятного аппетита!