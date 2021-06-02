Заливной пирог с молодой капустой

Нежный сочный пирог c молодой капустой. Молодую капусту не надо предварительно обжаривать. Специями и приправами лучше не увлекаться.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ
Тесто
|150 г
|3 шт.
|200 г
|50 г
|1 ч. л.
|½ ч. л.
|2 ч. л.
Начинка
|500 г
|2 шт.
|10 г
|1 ½ щепотки
|по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/9
Капусту используем молодую, в ингредиентах указан вес уже нашинкованной капусты. Куриные яйца отварить, остудить, очистить и некрупно нарезать. Капусту нашинковать. Петрушку мелко порубить. Складываем в миску капусту и петрушку, добавляем щепотку соли и мнем руками, чтоб образовался сок, но не увлекайтесь.
ШАГ 2/9
Добавляем в капусту яйца и хорошо перемешиваем. Начинка готова.
ШАГ 3/9
Форму для выпекания смазать сливочным маслом.
ШАГ 4/9
В миске взбиваем яйца, сметану, растительное масло в однородную массу. Добавляем просеяную муку, соль, сахар и разрыхлитель. Все тщательно взбиваем до однородного состояния. Немного теста выливаем в подготовленную форму и равномерно распределяем по дну.
ШАГ 5/9
Выкладываем сверху начинку из молодой капусты, равномерно распределяя по всей форме. Добавляем по вкусу свежемолотый черный перец.
ШАГ 6/9
Сверху на начинку равномерно выливаем оставшееся тесто. Отправляем пирог в заранее разогретую до 180°C духовку на 50–60 минут (лучше ориентироваться на свою духовку).
ШАГ 7/9
Достать готовый пирог. Дать немного остыть.
ШАГ 8/9
Пирог вкусный в теплом и холодном виде.
ШАГ 9/9
Приятного аппетита!
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