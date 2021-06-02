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Заливной пирог с молодой капустой

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Нежный сочный пирог c молодой капустой. Молодую капусту не надо предварительно обжаривать. Специями и приправами лучше не увлекаться. 

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ

Тесто

 150 г
3 шт.
200 г
50 г
1 ч. л.
½ ч. л.
2 ч. л.

Начинка

 500 г
2 шт.
10 г
1 ½ щепотки
по вкусу

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/9

Заливной пирог с молодой капустой

Капусту используем молодую, в ингредиентах указан вес уже нашинкованной капусты. Куриные яйца отварить, остудить, очистить и некрупно нарезать. Капусту нашинковать. Петрушку мелко порубить. Складываем в миску капусту и петрушку, добавляем щепотку соли и мнем руками, чтоб образовался сок, но не увлекайтесь.

 ШАГ 2/9

Заливной пирог с молодой капустой

Добавляем в капусту яйца и хорошо перемешиваем. Начинка готова.

 ШАГ 3/9

Заливной пирог с молодой капустой

Форму для выпекания смазать сливочным маслом.

 ШАГ 4/9

Заливной пирог с молодой капустой

В миске взбиваем яйца, сметану, растительное масло в однородную массу. Добавляем просеяную муку, соль, сахар и разрыхлитель. Все тщательно взбиваем до однородного состояния. Немного теста выливаем в подготовленную форму и равномерно распределяем по дну.

 ШАГ 5/9

Заливной пирог с молодой капустой

Выкладываем сверху начинку из молодой капусты, равномерно распределяя по всей форме. Добавляем по вкусу свежемолотый черный перец.

 ШАГ 6/9

Заливной пирог с молодой капустой

Сверху на начинку равномерно выливаем оставшееся тесто. Отправляем пирог в заранее разогретую до 180°C духовку на 50–60 минут (лучше ориентироваться на свою духовку).

 ШАГ 7/9

Заливной пирог с молодой капустой

Достать готовый пирог. Дать немного остыть.

 ШАГ 8/9

Заливной пирог с молодой капустой

Пирог вкусный в теплом и холодном виде.

 ШАГ 9/9

Заливной пирог с молодой капустой

Приятного аппетита!

 

 

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выпечка
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