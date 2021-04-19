Наткнулась на интересный рецепт котлет. Вроде бы всё просто, продукты доступные и понятные, но автор обещал великолепный результат. Попробовала, убедилась, теперь делюсь с вами. Вначале жарим обычные котлеты классическим способом, затем складываем их в кастрюльку и тушим в соусе. Соус делаем на основе сливок и плавленого сырка. Котлеты получаются мягкие, сочные и очень нежные. Для пикантности можно добавить чеснок, но это на любителя.

Ингредиенты:

мясной фарш – 0,5 кг

лук – 1 головка

яйцо куриное – 1 шт.

хлеб белый – несколько ломтиков

соль, перец, специи – по вкусу

растительное масло – для жарки

Для сырного соуса:

сливки – 400 мл

сырок плавленый – 1 шт.

Котлеты в сырном соусе – рецепт с фото:

Репчатый лук рубим мелким кубиком и обжариваем на сковороде до золотистости. Оставляем остывать.

Белый хлеб замачиваем в небольшом количестве сливок.

Когда лук остынет, добавляем его к мясному фаршу. Также вбиваем яйцо, кладем размоченный хлеб, солим и перчим по вкусу.

Всю массу хорошо вымешиваем руками.

Выкладываем котлеты на сковороду в разогретое растительное масло.

Жарим на умеренном огне с двух сторон до образования корочки.

Все обжаренные котлеты складываем в небольшую кастрюльку, можно добавить лавровый лист.

Теперь приготовим соус. На отдельной сковороде на малом огне сливки доводим до кипения, добавляем нарезанный кусочками плавленый сырок. Перемешиваем и ждем, пока сыр расплавится.

Заливаем котлеты полученным сырным соусом и ставим тушиться на 25-30 минут под крышкой на небольшом огне.

В конце можно присыпать свежей зеленью.

Вкуснейшие котлеты в сырном соусе готовы!

Приятного аппетита!