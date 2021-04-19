Наткнулась на интересный рецепт котлет. Вроде бы всё просто, продукты доступные и понятные, но автор обещал великолепный результат. Попробовала, убедилась, теперь делюсь с вами. Вначале жарим обычные котлеты классическим способом, затем складываем их в кастрюльку и тушим в соусе. Соус делаем на основе сливок и плавленого сырка. Котлеты получаются мягкие, сочные и очень нежные. Для пикантности можно добавить чеснок, но это на любителя.
Ингредиенты:
- мясной фарш – 0,5 кг
- лук – 1 головка
- яйцо куриное – 1 шт.
- хлеб белый – несколько ломтиков
- соль, перец, специи – по вкусу
- растительное масло – для жарки
Для сырного соуса:
- сливки – 400 мл
- сырок плавленый – 1 шт.
Котлеты в сырном соусе – рецепт с фото:
Репчатый лук рубим мелким кубиком и обжариваем на сковороде до золотистости. Оставляем остывать.
Белый хлеб замачиваем в небольшом количестве сливок.
Когда лук остынет, добавляем его к мясному фаршу. Также вбиваем яйцо, кладем размоченный хлеб, солим и перчим по вкусу.
Всю массу хорошо вымешиваем руками.
Выкладываем котлеты на сковороду в разогретое растительное масло.
Жарим на умеренном огне с двух сторон до образования корочки.
Все обжаренные котлеты складываем в небольшую кастрюльку, можно добавить лавровый лист.
Теперь приготовим соус. На отдельной сковороде на малом огне сливки доводим до кипения, добавляем нарезанный кусочками плавленый сырок. Перемешиваем и ждем, пока сыр расплавится.
Заливаем котлеты полученным сырным соусом и ставим тушиться на 25-30 минут под крышкой на небольшом огне.
В конце можно присыпать свежей зеленью.
Вкуснейшие котлеты в сырном соусе готовы!
Приятного аппетита!
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