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Вкусный и легкий паштет из красной фасоли

Вкусный и легкий паштет из красной фасоли

  • 1 чашка приготовленной красной фасоли (можно из банки)
  • 1 большая луковица
  • 1 чашка грибов шампиньонов около 150 г
  • ½ красного перца
  • 2 зубчика чеснока (или больше, если хотите)
  • ½ маленький перец чили, по желанию
  • ¼ чашка оливкового масла
  • ½ чайной ложки копченой паприки
Нарезать лук, перец чили и перец и обжарить в масле. Добавить нарезанные зубчики чеснока и жарить некоторое время. Добавьте нарезанные грибы, соли, перца, паприки, и жарить еще примерно 5 минут.
Процедить красную фасоль. Положите все ингредиенты в миску. Сюда входят жареные грибы, жареный лук, чеснок и перец и красная фасоль. Смешайте все это в блендере в  гладкий паштет.
Храните его в чистой банке в холодильнике не больше трех дней.
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