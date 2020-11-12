Вкусный и легкий паштет из красной фасоли

1 чашка приготовленной красной фасоли (можно из банки)

1 большая луковица

1 чашка грибов шампиньонов около 150 г

½ красного перца

2 зубчика чеснока (или больше, если хотите)

½ маленький перец чили, по желанию

¼ чашка оливкового масла

½ чайной ложки копченой паприки

Нарезать лук, перец чили и перец и обжарить в масле. Добавить нарезанные зубчики чеснока и жарить некоторое время. Добавьте нарезанные грибы, соли, перца, паприки, и жарить еще примерно 5 минут.

Процедить красную фасоль. Положите все ингредиенты в миску. Сюда входят жареные грибы, жареный лук, чеснок и перец и красная фасоль. Смешайте все это в блендере в гладкий паштет.

Храните его в чистой банке в холодильнике не больше трех дней.