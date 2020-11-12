Вкусный и легкий паштет из красной фасоли

- 1 чашка приготовленной красной фасоли (можно из банки)
- 1 большая луковица
- 1 чашка грибов шампиньонов около 150 г
- ½ красного перца
- 2 зубчика чеснока (или больше, если хотите)
- ½ маленький перец чили, по желанию
- ¼ чашка оливкового масла
- ½ чайной ложки копченой паприки
Нарезать лук, перец чили и перец и обжарить в масле. Добавить нарезанные зубчики чеснока и жарить некоторое время. Добавьте нарезанные грибы, соли, перца, паприки, и жарить еще примерно 5 минут.
Процедить красную фасоль. Положите все ингредиенты в миску. Сюда входят жареные грибы, жареный лук, чеснок и перец и красная фасоль. Смешайте все это в блендере в гладкий паштет.
Храните его в чистой банке в холодильнике не больше трех дней.
Процедить красную фасоль. Положите все ингредиенты в миску. Сюда входят жареные грибы, жареный лук, чеснок и перец и красная фасоль. Смешайте все это в блендере в гладкий паштет.
Храните его в чистой банке в холодильнике не больше трех дней.
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