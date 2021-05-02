Делаем сразу три полноценных блюда из банальной кильки. Экономим и время, и деньги

Из банальной кильки, которую многие считают годной лишь на легкую закуску, легко будет приготовить целых три блюда, от биточков до классической кильки в томате. Делаются они настолько просто, что можно приготовить их разом, сэкономив время и деньги.

Биточки из кильки

Для приготовления биточков из кильки нам понадобится 500 граммов самой кильки, 3 яйца, 2 столовые ложки муки, соль и растительное масло. Кильку сразу чистим на филе в отдельную миску и переходим к тесту. Разбиваем в другую миску яйца, добавляем муку, перемешиваем. В получившееся жидкое тесто выкладываем кильку и также перемешиваем. Теперь разогреваем масло на сковороде и обжариваем получившиеся биточки до румяной корочки с обеих сторон.

Килька в томате

На полтора кило кильки нам понадобится 3 столовые ложки томатной пасты, 1 крупная морковь, 2 репчатых луковицы, зубчик чеснока, 3 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки муки, половина чайной ложки молотого кориандра, столько же черного перца, 2 чайных ложки сахара, чайную ложку соли, 150 миллилитров воды и 2 лавровых листика.

Сначала делаем маринад: ставим на огонь литр воды, добавляем соль, сахар, лавровые листики, черный перец, кориандр, гвоздику. Доводим до кипения, кипятим 2 минуты и выключаем огонь, оставляем остывать при комнатной температуре.

Килька пряного посола

Получившимся маринадом заливаем кильку в любой удобной емкости. Через 24 часа она полностью готова.

Ингредиенты: килограмм кильки, чайная ложка кориандра, 10 горошин душистого перца, треть чайной ложки молотой корицы, 3 лавровых листика, 2 гвоздики, 3 столовые ложки соли, полторы столовые ложки сахара и литр воды, репчатый лук, морковь, чеснок.

Все овощи режем мелко и перемешиваем. Томатную пасту, растительное масло, соль, сахар и молотый перец смешиваем в глубоком кувшине с мукой, вливаем туда 150 миллилитров воды и перемешиваем. Теперь в банку слоями выкладываем смесь овощей и кильку, в промежутке добавляем лавровые листы.

Заливаем банку подготовленным соусом. Банку накрываем фольгой, в которой делаем несколько проколов зубочисткой. Ставим в холодную духовку и выставляем температуру в 180 градусов, готовим полтора часа.

Видеорецепты:

Таким образом из самой обычной кильки мы получили сразу три бюджетных и вкусных рецепта.