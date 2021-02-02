Приготовление 1 час
Рецепт на: 6 персон
Сегодня у меня очень вкусный и ароматный цитрусовый джем. Угощайтесь!
ИНГРЕДИЕНТЫ
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грейпфруты
|480 г
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апельсины
|490 г
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сахар
|300 г
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корица
|1 шт.
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кардамон зерна
|2 шт.
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гвоздика
|1 шт.
Цитрусы у меня внушительных размеров. Итак, грейпфрут и апельсин хорошо вымыть.
С апельсина снять кожуру (постарайтесь снять без белой части). Кожуру апельсина не выбрасываем, она нам нужна для джема. Потом апельсин очистить от белой шкурки и нарезать. Грейпфрут очистить, извлечь мякоть и переложить в миску. Добавить очищенный и нарезанный апельсин и сахар, перемешать, дать постоять 5–10 минут. Цитрусы пустят сок, и нам не надо будет добавлять воду.
Кожуру апельсина нарезать тонкими полосками.
Переложить нарезанные цитрусы в сковороду с толстым дном, добавить корицу, гвоздику, кардамон и поставить на медленный огонь.
Варить джем, периодически помешивая, примерно 30–40 минут.
Пока джем варится, нам надо проварить шкурку от апельсина. Ставим маленькую кастрюлю с водой на огонь, даем воде закипеть и бросаем нарезанную шкурку апельсина. Варим 10 минут, так из нее выйдет горечь. Затем промываем и даем воде стечь. За 10 минут до готовности джема добавляем шкурки и варим еще 10 минут.
Готовый горячий джем перекладываем в чистую банку, закрываем и даем остыть.
Джем получается очень солнечным и очень вкусным!
Приятного аппетита!
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