Приготовление 1 час

Рецепт на: 6 персон

Сегодня у меня очень вкусный и ароматный цитрусовый джем. Угощайтесь!

ИНГРЕДИЕНТЫ

грейпфруты 480 г

апельсины 490 г

сахар 300 г

корица 1 шт.

кардамон зерна 2 шт.

гвоздика 1 шт.

Цитрусы у меня внушительных размеров. Итак, грейпфрут и апельсин хорошо вымыть.

С апельсина снять кожуру (постарайтесь снять без белой части). Кожуру апельсина не выбрасываем, она нам нужна для джема. Потом апельсин очистить от белой шкурки и нарезать. Грейпфрут очистить, извлечь мякоть и переложить в миску. Добавить очищенный и нарезанный апельсин и сахар, перемешать, дать постоять 5–10 минут. Цитрусы пустят сок, и нам не надо будет добавлять воду.

Кожуру апельсина нарезать тонкими полосками.

Переложить нарезанные цитрусы в сковороду с толстым дном, добавить корицу, гвоздику, кардамон и поставить на медленный огонь.

Варить джем, периодически помешивая, примерно 30–40 минут.

Пока джем варится, нам надо проварить шкурку от апельсина. Ставим маленькую кастрюлю с водой на огонь, даем воде закипеть и бросаем нарезанную шкурку апельсина. Варим 10 минут, так из нее выйдет горечь. Затем промываем и даем воде стечь. За 10 минут до готовности джема добавляем шкурки и варим еще 10 минут.

Готовый горячий джем перекладываем в чистую банку, закрываем и даем остыть.

Джем получается очень солнечным и очень вкусным!

Приятного аппетита!