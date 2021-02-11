Это чудо готовится из моркови! Ну очень вкусный и нежный морковный рулет!

Приветствую всех. Сегодня я хочу с Вами поделиться, рецептом вкусного и нежного морковного рулета. Готовиться он легко и просто, и к тому же из доступных продуктов.

Ингредиенты:

Морковь – 400г

Яйца - 4 шт. (отделить желтки от белков).

Соль, перец – по вкусу

Растительное масло 1 ст. л. + 1 ст. л. сливочного масла для жарки

Начинка:

Сыр фета (комнатной температуры) - 200 г

Зелень укропа – 5 г

Чеснок - 1 зуб.

Приготовление:

1.Морковь натираем на крупной терке. На разогретую сковороду вливаем растительное масло, кладем сливочное масло, выкладываем морковь и тушим на минимальном огне под крышкой 15 минут или до мягкости, время от времени помешивая.

2.Морковь солим, перчим по вкусу, перемешиваем, снимаем с плиты, перекладываем в миску, и даём ей полностью остыть. Затем добавляем желтки, и хорошо перемешиваем.

3.К белкам добавляем щепотку соли и блендером взбиваем до мягких пиков.

4.Взбитые белки аккуратно вводим частями к моркови.

5.Противень застилаем пергаментной бумагой, и выкладываем равномерно морковную массу.

6.Отправляем выпекаться в разогретую духовку до 180 градусов на 12-15 минут. Главное не пересушить корж! Готовый пласт полностью остудить.

7.Готовим начинку. Измельчаем зелень укропа, перекладываем к творожному сыру, сюда же пропускаем через пресс чеснок, и хорошо перемешиваем.

8.Готовую начинку, равномерно распределяем по коржу, не доходя по одному сантиметру, но краям. Сворачиваем в плотный рулет, оборачиваем в пищевую пленку, и отправляем в холодильник на 2 часа.

9.По истечению времени морковный рулет нарезаем на порционные кружочки и подаем на стол. Приятного аппетита!