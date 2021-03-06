Сметанное желе с орехами и персиками

Сметанное желе с грецкими орехами - особая любовь моего мужа. Это десерт его детства :) Поскольку постоянно готовить просто сметанное желе скучно, я решила разнообразить десерт и добавить к нему персиковый слой - тоже сметанный. Итог - очень вкусное желе с кусочками орехов и консервированного персика.
Готовить его не особо сложно, поэтому приступаем немедленно :)
Ингредиенты на 6 порций:
Белый слой
- сметана 20-25%350 грамм
- сливки 10%150 мл.
- сахарная пудра75 грамм
- желатин15 грамм
- вода90 мл.
- грецкие орехи50 грамм
Персиковый слой
- сметана150 грамм
- персики в сиропе300 грамм
- сахарная пудра50 грамм
- желатин10 грамм
- вода60 мл.
- сливки 10%50 мл.
Рецепт приготовления:
Желатин для обоих слоев замачиваем в воде - каждую порцию отдельно.
Для белого слоя сметану смешиваем с сахарной пудрой.
Сливки доводим почти до кипения, кладем в них желатин и размешиваем до растворения. Добавляем в желатиновую массу пару ложек сметаны с сахарной пудрой и быстро перемешиваем. Затем при постоянном размешивании добавляем оставшуюся сметану и перемешиваем до однородного состояния. Добавляем нарубленные орехи.
Перемешиваем и раскладываем по стаканчикам.
Ставим в холодильник примерно на час - за это время желе должно более-менее плотно схватиться.
Готовим персиковую часть. 100 г персиков нарезаем кубиками. Оставшиеся 200 г соединяем со сметаной и сахарной пудрой.
Пробиваем блендером в пюре.
Сливки разогреваем почти до кипения и кладем в них желатин. Смешиваем с основной массой по тому же принципу, что и белый слой.
Нарезанный персик выкладываем в стаканчики поверх белого слоя желе.
Заливаем персиковым желе.
Ставим в холодильник на пару часов до застывания. Перед подачей даем желе минут 10-15 постоять при комнатной температуре.
Приятного аппетита!
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