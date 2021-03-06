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Сметанное желе с орехами и персиками

Сметанное желе с орехами и персиками

Сметанное желе с грецкими орехами  - особая любовь моего мужа. Это десерт его детства :) Поскольку постоянно готовить просто сметанное желе скучно, я решила разнообразить десерт и добавить к нему персиковый слой - тоже сметанный. Итог - очень вкусное желе с кусочками орехов и консервированного персика.

Готовить его не особо сложно, поэтому приступаем немедленно :)

Ингредиенты на 6 порций:

Белый слой

  • сметана 20-25%
    350 грамм
  • сливки 10%
    150 мл.
  • сахарная пудра
    75 грамм
  • желатин
    15 грамм
  • вода
    90 мл.
  • грецкие орехи
    50 грамм

Персиковый слой

  • сметана
    150 грамм
  • персики в сиропе
    300 грамм
  • сахарная пудра
    50 грамм
  • желатин
    10 грамм
  • вода
    60 мл.
  • сливки 10%
    50 мл.

Рецепт приготовления:

Желатин для обоих слоев замачиваем в воде - каждую порцию отдельно.

Сметанное желе с орехами и персиками

Для белого слоя сметану смешиваем с сахарной пудрой.

Сметанное желе с орехами и персиками

Сливки доводим почти до кипения, кладем в них желатин и размешиваем до растворения. Добавляем в желатиновую массу пару ложек сметаны с сахарной пудрой и быстро перемешиваем. Затем при постоянном размешивании добавляем оставшуюся сметану и перемешиваем до однородного состояния. Добавляем нарубленные орехи.

Сметанное желе с орехами и персиками

Перемешиваем и раскладываем по стаканчикам.

Сметанное желе с орехами и персиками

Ставим в холодильник примерно на час - за это время желе должно более-менее плотно схватиться.

Готовим персиковую часть. 100 г персиков нарезаем кубиками. Оставшиеся 200 г соединяем со сметаной и сахарной пудрой.

Сметанное желе с орехами и персиками

Пробиваем блендером в пюре.

Сливки разогреваем почти до кипения и кладем в них желатин. Смешиваем с основной массой по тому же принципу, что и белый слой.

Нарезанный персик выкладываем в стаканчики поверх белого слоя желе.

Сметанное желе с орехами и персиками

Заливаем персиковым желе.

Сметанное желе с орехами и персиками

Ставим в холодильник на пару часов до застывания. Перед подачей даем желе минут 10-15 постоять при комнатной температуре.

Сметанное желе с орехами и персиками

Приятного аппетита!

 

 

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