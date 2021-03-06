Сметанное желе с орехами и персиками

Сметанное желе с грецкими орехами - особая любовь моего мужа. Это десерт его детства :) Поскольку постоянно готовить просто сметанное желе скучно, я решила разнообразить десерт и добавить к нему персиковый слой - тоже сметанный. Итог - очень вкусное желе с кусочками орехов и консервированного персика.

Готовить его не особо сложно, поэтому приступаем немедленно :)

Ингредиенты на 6 порций:

Белый слой

сметана 20-25% 350 грамм

сливки 10% 150 мл.

сахарная пудра 75 грамм

желатин 15 грамм

вода 90 мл.

грецкие орехи 50 грамм

Персиковый слой

сметана 150 грамм

персики в сиропе 300 грамм

сахарная пудра 50 грамм

желатин 10 грамм

вода 60 мл.

сливки 10% 50 мл.

Рецепт приготовления:

Желатин для обоих слоев замачиваем в воде - каждую порцию отдельно.

Для белого слоя сметану смешиваем с сахарной пудрой.

Сливки доводим почти до кипения, кладем в них желатин и размешиваем до растворения. Добавляем в желатиновую массу пару ложек сметаны с сахарной пудрой и быстро перемешиваем. Затем при постоянном размешивании добавляем оставшуюся сметану и перемешиваем до однородного состояния. Добавляем нарубленные орехи.

Перемешиваем и раскладываем по стаканчикам.

Ставим в холодильник примерно на час - за это время желе должно более-менее плотно схватиться.

Готовим персиковую часть. 100 г персиков нарезаем кубиками. Оставшиеся 200 г соединяем со сметаной и сахарной пудрой.

Пробиваем блендером в пюре.

Сливки разогреваем почти до кипения и кладем в них желатин. Смешиваем с основной массой по тому же принципу, что и белый слой.

Нарезанный персик выкладываем в стаканчики поверх белого слоя желе.

Заливаем персиковым желе.

Ставим в холодильник на пару часов до застывания. Перед подачей даем желе минут 10-15 постоять при комнатной температуре.

Приятного аппетита!