В любой непонятной ситуации... варите пасту! Нужен красивый обед на скорую руку для внезапных гостей? Варите пасту. Требуется накормить детей-нехочух? Варите пасту. Проголодались и просто метаете о тарелке домашней еды? Варите, обязательно варите пасту! По большому счету, это тот продукт, который можно есть чуть ли не каждый день, если, конечно, грамотно подходить к вопросу его приготовления. Во-первых и в-главных, важно правильно выбрать макаронные изделия. Не экономьте. Хорошая паста не может стоить три копейки, считайте, что это аксиома. То, что продается за гроши, - это не та паста, которая будет полезна, не превратит вашу талию в водонапорную башню и принесет удовольствие. Во-вторых, стоит беспрестанно, без устали, безостановочно экспериментировать с соусами и пробовать новые и новые варианты. Это не только разнообразит жизнь, но и позволит найти свои любимые рецепты, выбрать и отшлифовать варианты, которые будут для вас лучшими и идеальными. Сегодня предлагаю попробовать приготовить макароны "Три сыра". Это, как и всегда, очень просто, довольно быстро и, конечно же, нереально вкусно.
Вот у меня питание разнообразное! Иногда я ем макароны, иногда не ем макароны...
Разумеется, выбор сыров в данном рецепте - это целиком и полностью ваше решение.Я в списке ингредиентов укажу, какие брала сыры в данном случае, а заодно просто посоветую: выбирая, обязательно возьмите что-то, что хорошо плавится (моцарелла - идельно), что будет ярким и очень заметным по вкусу и сыр с голубой (ну, или зеленой, в самом крайнем случае - с белой) плесенью. Это моя формула хорошего сырного соуса для пасты, ее и пиарю.
Как готовить макароны "Три сыра"
Ингредиенты для пасты "Три сыра"
- 250 г макаронных изделий;
- 100 г моцареллы;
- 50 г дорблю;
- 50 г пармезана;
- 100 мл сливок жирностью 15%;
- 1 небольшая луковица;
- 30 г сливочного масла;
- соль, перец чили по вкусу.
Инструкция
- На плиту ставим кастрюлю с водой, отвариваем до состояния аль денте пасту. Я предпочитаю тальятелле, но, по сути, подойдет и любая другая.
- Параллельно готовим соус. Чистим и мелко нарезаем луковицу. На сковороде разогреваем сливочное масло, обжариваем лук до полупрозрачности.
- Вливаем сливки. Прогреваем (не кипятим!), солим и добавляем мелко нарезанный перец чили и выключаем огонь.
- В сливки крошим сыр с плесенью, всыпаем натертую моцареллу. Тут же перекладываем отваренную пасту, перемешиваем. При необходимости доливаем воду, в которой варилась паста.
- Все хорошо перемешиваем, раскладываем по тарелкам.
- Присыпаем тертым пармезаном.
- Подаем, при желании добавив базилик или любую другую зелень.
- Приятного аппетита!
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