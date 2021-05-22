В любой непонятной ситуации... варите пасту! Нужен красивый обед на скорую руку для внезапных гостей? Варите пасту. Требуется накормить детей-нехочух? Варите пасту. Проголодались и просто метаете о тарелке домашней еды? Варите, обязательно варите пасту! По большому счету, это тот продукт, который можно есть чуть ли не каждый день, если, конечно, грамотно подходить к вопросу его приготовления. Во-первых и в-главных, важно правильно выбрать макаронные изделия. Не экономьте. Хорошая паста не может стоить три копейки, считайте, что это аксиома. То, что продается за гроши, - это не та паста, которая будет полезна, не превратит вашу талию в водонапорную башню и принесет удовольствие. Во-вторых, стоит беспрестанно, без устали, безостановочно экспериментировать с соусами и пробовать новые и новые варианты. Это не только разнообразит жизнь, но и позволит найти свои любимые рецепты, выбрать и отшлифовать варианты, которые будут для вас лучшими и идеальными. Сегодня предлагаю попробовать приготовить макароны "Три сыра". Это, как и всегда, очень просто, довольно быстро и, конечно же, нереально вкусно.

Вот у меня питание разнообразное! Иногда я ем макароны, иногда не ем макароны...

Разумеется, выбор сыров в данном рецепте - это целиком и полностью ваше решение.

Как готовить макароны "Три сыра"

Ингредиенты для пасты "Три сыра"

250 г макаронных изделий;

100 г моцареллы;

50 г дорблю;

50 г пармезана;

100 мл сливок жирностью 15%;

1 небольшая луковица;

30 г сливочного масла;

соль, перец чили по вкусу.

Инструкция

На плиту ставим кастрюлю с водой, отвариваем до состояния аль денте пасту. Я предпочитаю тальятелле, но, по сути, подойдет и любая другая.



Параллельно готовим соус. Чистим и мелко нарезаем луковицу. На сковороде разогреваем сливочное масло, обжариваем лук до полупрозрачности.



Вливаем сливки. Прогреваем (не кипятим!), солим и добавляем мелко нарезанный перец чили и выключаем огонь.



В сливки крошим сыр с плесенью, всыпаем натертую моцареллу. Тут же перекладываем отваренную пасту, перемешиваем. При необходимости доливаем воду, в которой варилась паста.



Все хорошо перемешиваем, раскладываем по тарелкам.



Присыпаем тертым пармезаном.



Подаем, при желании добавив базилик или любую другую зелень.

Я в списке ингредиентов укажу, какие брала сыры в данном случае, а заодно просто посоветую: выбирая, обязательно возьмите что-то, что хорошо плавится (моцарелла - идельно), что будет ярким и очень заметным по вкусу и сыр с голубой (ну, или зеленой, в самом крайнем случае - с белой) плесенью. Это моя формула хорошего сырного соуса для пасты, ее и пиарю.