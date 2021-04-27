12 рецептов вкуснейших пасхальных куличей

Сложно точно сказать, сколько лет насчитывает традиция выпекать пасхальные куличи. Естественно, за это время появились разные рецепты и вариации. Но мы выбрали самые вкусные из них и уже готовы поделиться ими с тобой!

1. Классический пасхальный кулич

Начнем с самого классического рецепта на сухих дрожжах и с изюмом.

Тебе понадобится: 500 мл молока, 1 кг муки, 200 г сливочного масла, 300 г сахара, 6 яиц, 12 г сухих дрожжей, 250 г изюма, щепотка соли.

Приготовление: Смешай половину муки с сухими дрожжами, влей теплое молоко, перемешай и оставь опару в тепле на полчаса. Желтки взбей с сахаром до пышности, и отдельно взбей белки до крутых пиков. Желтки вместе с мягким сливочным маслом и солью смешай с опарой.

Медленно введи в тесто белки и аккуратно перемешай руками. Добавь оставшуюся муку, замеси тесто и оставь на час в тепле, а пока залей изюм горячей водой. В конце добавь его в тесто, снова перемешай, разложи по формам и оставь еще на 10 минут. Выпекай 40-50 минут при 180 градусах.

2. Пасхальный кулич на кефире

Кефир делает тесто еще более пышным и нежным.

Тебе понадобится: 450 г муки, 350 мл кефира, 150 г сахара, 75 г сливочного масла, 2 яйца, 1 стакан цукатов, 6 г сухих дрожжей, 50 мл воды, щепотка соли.

Приготовление: Разведи в теплой воде сухие дрожжи, соль и немного сахара, и оставь на 15 минут. Кефир смешай с яйцами и оставшимся сахаром, а потом добавь растаявшее масло и опару.

Введи муку, вымешай тесто и оставь его в тепле на 1-1,5 часа. Добавь цукаты, снова перемешай тесто, разложи по формам и оставь еще на час. А потом выпекай в духовке 45 минут при 190 градусах.

3. Творожный пасхальный кулич

Кулич на твороге сочный, вкусный и совсем не такой, как на молоке или кефире.

Тебе понадобится: 50 г сливочного масла, 2/3 стакана сахара, щепотка соли, 3 яйца, 2 стакана муки, 1/4 стакана молока, 8 г сухих дрожжей, 10 г ванильного сахара, 1 стакан изюма, 250 г творога.

Приготовление: Раствори в теплом молоке дрожжи, немного сахара и ложку муки, и оставь на 15 минут в тепле. Взбей 2 яйца и 1 желток с сахаром до пышной пены, и туда же добавь растопленное масло, соль, ванильный сахар и творог.

Смешай тесто до однородности, добавь опару, и в конце – муку. Вымешай тесто, добавь изюм, разложи по формам и оставь на 1,5 часа в тепле. Выпекай 10 минут при 200 градусах и еще 40-50 – при 180.

4. Бездрожжевой пасхальный кулич с лимоном

По традиции тесто для кулича должно быть дрожжевым, но ведь сейчас у нас куда больше вариантов.

Тебе понадобится: 300 г муки, 300 мл кефира, 100 г сливочного масла, 150 г сахара, 100 г изюма, 1 ч.л. соды, цедра лимона, 100 г сахарной пудры, 3 ст.л. лимонного сока.

Приготовление: Смешай кефир с содой, а растопленное масло – с сахаром и цедрой. Соедини обе массы, постепенно добавь муку с изюмом, и хорошо перемешай. Разложи тесто по формам и запекай около 30 минут при 180 градусах. Растопи еще 2 ложки сливочного масла с сахарной пудрой и лимонным соком, пару минут провари и смажь лимонной глазурью куличи.

5. Пасхальный кулич на смальце

Смалец в выпечке использовали еще наши бабушки, и не просто так!

Тебе понадобится: 125 мл молока, 125 мл сметаны, 100 г сливочного масла, 25 г смальца, 5 желтков, 250 г сахара, щепотка соли, 850 г муки, 40 г сырых дрожжей, 1 ч.л. разрыхлителя, 100 г изюма.

Приготовление: Смешай дрожжи, часть сахара и теплое молоко. С остальным сахаром разотри желтки, и смешай их с дрожжами, сметаной и парой ложек муки. Оставь опару на час в тепле, а потом добавь все остальные ингредиенты.

Вымешивай однородное тесто как можно дольше, и в конце добавь в него изюм. Оставь его в тепле на 2 часа, и несколько раз разомни в процессе. Разложи в формы до середины, оставь еще на полчаса и выпекай при 200 градусах около 40 минут.

6. Пасхальный кулич на воде и растительном масле

Рецепт для тех, кому категорически не подходят молочные продукты.

Тебе понадобится: 1 стакан воды, 3 ст.л. сахара, 11 г сухих дрожжей, 3 яйца, 450 г муки, 1/3 стакана растительного масла, щепотка соли, 50 г цукатов.

Приготовление: Разведи в теплой воде дрожжи с сахаром и оставь на 15 минут. Добавь в опару яйца, соль, и постепенно введи муку. Оставь тесто в тепле на пару часов, и в самом конце добавь растительное масло и цукаты. Выложи тесто в формы, дай постоять еще полчаса и выпекай около 30 минут при 180-200 градусах.

7. Пасхальный кулич на заварном тесте

Кроме сухофруктов и цукатов смело добавляй мармелад и зефир.

Тебе понадобится: 1 кг муки, 40 г свежих дрожжей, 200 мл сливок, 250 мл молока, 1,5 стакана сахара, 150 г сливочного масла, 50 мл растительного масла, 6 яиц, 1 ч.л. соли, 100 г кураги, 100 г цукатов.

Приготовление: В 50 мл теплого молока разведи сахар с дрожжами и оставь на 20 минут. Доведи оставшееся молоко до кипения, добавь 3 ст.л. муки и быстро завари тесто, продолжая непрерывно мешать. Отдельно подогрей сливки, добавь туда же и перемешай до однородности.

Когда смесь остынет, влей в нее опару. Разотри желтки с сахаром, взбей белки до пиков и растопи сливочное масло. Добавь в тесто масло и желтки, и в самом конце – белки. Добавь муку, замеси тесто и оставь в тепле на час, а в конце вмешай растительное масло, цукаты и курагу. Разложи тесто по формам и выпекай 40-50 минут в духовке при 180 градусах.

8. Пасхальный кулич на желтках и топленом масле

Приятный привкус такого кулича невозможно спутать ни с чем.

Тебе понадобится: 1 кг муки, 500 мл молока, 200 г сливочного масла, 100 мл растительного масла, 9 желтков, 350 г сахара, 50 мл коньяка, 1 ч.л. соли, 150 г цукатов, 150 г изюма.

Приготовление: Залей цукаты с изюмом и коньяком, и оставь на час. Вытопи сливочное масло в духовке 30-40 минут при 160 градусах, процеди и охлади. Дрожжи и ложку сахара разведи в 50 мл теплого молока и оставь на 20 минут.

Смешай оставшееся молоко и 200 г муки, добавь туда опару, перемешай и оставь еще на 40 минут. Взбей желтки с сахаром и коньяком от цукатов, и влей в опару. Добавь масло, постепенно введи муку и оставь тесто в тепле на 2 часа. Вмешай цукаты с изюмом, разложи тесто по формам, оставь еще на час, и выпекай куличи 40-60 минут при 180 градусах.

9. Пасхальный кулич с орехами

Пряное тесто со специями идеально сочетается с орехами и сухофруктами.

Тебе понадобится: 500 г муки, 30 г свежих дрожжей, 180 мл молока, 100 г сливочного масла, 5 желтков, 70 г сухофруктов, 70 г орехов, по 0,5 ч.л. цедры, кардамона и мускатного ореха, щепотка соли, 100 г сахара, 2 ст.л. коньяка.

Приготовление: Добавь в теплое молоко дрожжи, ложку сахара и треть муки, перемешай и оставь на 20 минут. Взбей желтки с сахаром, добавь растопленное масло и коньяк, и снова перемешай. Соедини эту массу с опарой, добавь цедру и специи, и в конце – оставшуюся муку.

Оставь тесто на час в тепле, и потом вмешай в него сухофрукты и рубленые орехи. Выпекай 30 минут при 180 и еще 20 минут при 160 градусах. Сверху посыпь кулич орехами и сахарной пудрой.

10. Пасхальный кулич с шоколадом

Лучше всего подойдет черный шоколад. А заодно расскажем, как приготовить белковую глазурь для кулича!

Тебе понадобится: 550 г муки, 20 г свежих дрожжей, 260 мл молока, 100 г сливочного масла, 200 г сахара, 3 яйца, 100 г шоколада, 50 г орехов, 1 белок, 100 г сахарной пудры, 1 ч.л. лимонного сока.

Приготовление: Добавь в теплое молоко дрожжи и треть муки, размешай и оставь в тепле на 15 минут. Разотри мягкое сливочное масло с сахаром и желтками, и смешай с опарой. Добавь соль, муку, тертый шоколад и рубленые орехи, замеси тесто и оставь на 1,5 часа в тепле.

Выложи куличи в форму на треть и выпекай 30-40 минут при 180 градусах. Взбей белок с лимонным соком, постепенно добавляя сахарную пудру. Когда глазурь станет однородной, смажь куличи.

11. Шоколадный пасхальный кулич

Здесь предлагаем сразу сделать шоколадное тесто, а не только добавить шоколадную крошку в начинку.

Тебе понадобится: 450 г муки, 60 г какао, 20 г свежих дрожжей, 160 мл молока, 100 г сливочного масла, 160 г сахара, 2 яйца, 50 г изюма, 100 г тертого шоколада, щепотка соли.

Приготовление: Раствори дрожжи в теплом молоке. Взбей яйца до пены и постепенно добавь в них сахар. Потом влей растопленное масло и молоко, перемешай опару и оставь в тепле на 2 часа, а можно на ночь. Добавь в опару просеянную муку с какао и хорошо вымешай тесто.

В конце добавь половину тертого шоколада и изюм, разложи по формам и выпекай куличи в духовке около 30-40 минут при 180 градусах. Остальной шоколад растопи и полей куличи сверху.

12. Пасхальный кулич с маком

Настоящий сюрприз к празднику!

Тебе понадобится: 100 г сливочного масла, 3 яйца, 150 г сахара, 6 г сухих дрожжей, 110 мл молока, 350 г муки, щепотка соли, 120 г мака, 50 г изюма, 30 г орехов, корица.

Приготовление: Смешай просеянную муку с солью и дрожжами. Взбей 2 яйца и 1 желток со 100 г сахара до растворения, и влей туда теплое молоко. Снова перемешай и добавь сухую смесь, и в конце добавь 40 г подтаявшего масла. Хорошо вымешай тесто и оставь в тепле на 1,5 часа.

Залей мак водой, доведи до кипения и оставь под крышкой на 20 минут, а потом процеди. Добавь к нему оставшийся сахар, изюм, корицу и рубленые орехи. Туда же добавь последний взбитый белок.

Раскатай тесто в пласт, смажь сливочным маслом, распредели по нему начинку и скрути в рулет. Разрежь его вдоль, сформируй завитки по размеру формочек, разложи по ним и оставь еще на 1,5 часа. Выпекай 30-40 минут при 180 градусах.