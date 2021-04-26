Полезные бутерброды с микрозеленью

Сегодня хочу с вами поделиться тем, как я проращиваю микрозелень из семян чиа. Все мы уже знаем, что семена чиа очень полезны, но при проращивании семян увеличивается содержание минеральных веществ и антиоксидантов, белки расщепляются на аминокислоты, и организм лучше усваивает семена в таком виде. Прорастить семена очень просто, главное — желание и терпение.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основные

чиа семена 2 ст. л.

Для бутерброда

хлеб цельнозерновой 1 кусок семга 2 куска сыр сливочный 1 ст. л. конопля семена по вкусу

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/5

Итак, для проращивания микрозелени нам потребуется: пластиковый контейнер, бумажное полотенце, ватные диски, вода и семена чиа. На дне контейнера сделать несколько дырочек. Застелить контейнер бумажным полотенцем, сверху распределить ватные диски и хорошо сбрызнуть водой. Затем посыпать семенами чиа и опять слегка сбрызнуть водой. Контейнер накрыть и поставить в темное место (я поставила в шкаф на кухне) на 3 дня. Периодически открывать контейнер, проветривать и, если надо, сбрызгивать водой. Спустя 2–3 дня появятся белые и очень маленькие ростки. На третий день достать контейнер и поставить в светлое место. Опять открывать, проветривать и при необходимости сбрызгивать водой.

ШАГ 2/5

Спустя 6–7 дней можно собирать урожай очень вкусной и полезной микрозелени.

ШАГ 3/5

Предлагаю вам такой вариант бутерброда: берем кусочек хлеба, делим его на 2 части. Один кусочек смазываем домашним хумусом и посыпаем микрозеленью, а второй кусочек смазываем сливочным сыром, сверху кладем малосольную домашнюю рыбку, посыпаем семенами конопли и микрозеленью. Рецептом хумуса и рыбы я уже с вами делилась: https://www.edimdoma.ru/retsepty/142226-humus, https://www.edimdoma.ru/retsepty/129931-malosolnaya-semga.

ШАГ 4/5

Очень вкусно, сытно и полезно.

ШАГ 5/5

Приятного аппетита!