Полезные бутерброды с микрозеленью

Сегодня хочу с вами поделиться тем, как я проращиваю микрозелень из семян чиа. Все мы уже знаем, что семена чиа очень полезны, но при проращивании семян увеличивается содержание минеральных веществ и антиоксидантов, белки расщепляются на аминокислоты, и организм лучше усваивает семена в таком виде. Прорастить семена очень просто, главное — желание и терпение.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
Основные
|2 ст. л.
Для бутерброда
|1 кусок
|2 куска
|1 ст. л.
|по вкусу
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/5
Итак, для проращивания микрозелени нам потребуется: пластиковый контейнер, бумажное полотенце, ватные диски, вода и семена чиа. На дне контейнера сделать несколько дырочек. Застелить контейнер бумажным полотенцем, сверху распределить ватные диски и хорошо сбрызнуть водой. Затем посыпать семенами чиа и опять слегка сбрызнуть водой. Контейнер накрыть и поставить в темное место (я поставила в шкаф на кухне) на 3 дня. Периодически открывать контейнер, проветривать и, если надо, сбрызгивать водой. Спустя 2–3 дня появятся белые и очень маленькие ростки. На третий день достать контейнер и поставить в светлое место. Опять открывать, проветривать и при необходимости сбрызгивать водой.
ШАГ 2/5
Спустя 6–7 дней можно собирать урожай очень вкусной и полезной микрозелени.
ШАГ 3/5
Предлагаю вам такой вариант бутерброда: берем кусочек хлеба, делим его на 2 части. Один кусочек смазываем домашним хумусом и посыпаем микрозеленью, а второй кусочек смазываем сливочным сыром, сверху кладем малосольную домашнюю рыбку, посыпаем семенами конопли и микрозеленью. Рецептом хумуса и рыбы я уже с вами делилась: https://www.edimdoma.ru/retsepty/142226-humus, https://www.edimdoma.ru/retsepty/129931-malosolnaya-semga.
ШАГ 4/5
Очень вкусно, сытно и полезно.
ШАГ 5/5
Приятного аппетита!
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