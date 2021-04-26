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Полезные бутерброды с микрозеленью

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Сегодня хочу с вами поделиться тем, как я проращиваю микрозелень из семян чиа. Все мы уже знаем, что семена чиа очень полезны, но при проращивании семян увеличивается содержание минеральных веществ и антиоксидантов, белки расщепляются на аминокислоты, и организм лучше усваивает семена в таком виде. Прорастить семена очень просто, главное — желание и терпение.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Основные

 2 ст. л.

Для бутерброда

 1 кусок
2 куска
1 ст. л.
по вкусу

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

 ШАГ 1/5

Полезные бутерброды с микрозеленью

Итак, для проращивания микрозелени нам потребуется: пластиковый контейнер, бумажное полотенце, ватные диски, вода и семена чиа. На дне контейнера сделать несколько дырочек. Застелить контейнер бумажным полотенцем, сверху распределить ватные диски и хорошо сбрызнуть водой. Затем посыпать семенами чиа и опять слегка сбрызнуть водой. Контейнер накрыть и поставить в темное место (я поставила в шкаф на кухне) на 3 дня. Периодически открывать контейнер, проветривать и, если надо, сбрызгивать водой. Спустя 2–3 дня появятся белые и очень маленькие ростки. На третий день достать контейнер и поставить в светлое место. Опять открывать, проветривать и при необходимости сбрызгивать водой.

 ШАГ 2/5

Полезные бутерброды с микрозеленью

Спустя 6–7 дней можно собирать урожай очень вкусной и полезной микрозелени.

 ШАГ 3/5

Полезные бутерброды с микрозеленью

Предлагаю вам такой вариант бутерброда: берем кусочек хлеба, делим его на 2 части. Один кусочек смазываем домашним хумусом и посыпаем микрозеленью, а второй кусочек смазываем сливочным сыром, сверху кладем малосольную домашнюю рыбку, посыпаем семенами конопли и микрозеленью. Рецептом хумуса и рыбы я уже с вами делилась: https://www.edimdoma.ru/retsepty/142226-humus, https://www.edimdoma.ru/retsepty/129931-malosolnaya-semga.

 ШАГ 4/5

Полезные бутерброды с микрозеленью

Очень вкусно, сытно и полезно.

 ШАГ 5/5

Полезные бутерброды с микрозеленью

Приятного аппетита!

 

 

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