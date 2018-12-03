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Овсяное печенье с грецкими орехами и черносливом

 

Овсяное печенье с грецкими орехами и черносливом

Ингредиенты

овсяные хлопья 300 г

мед  4 ст.л.

грецкий орех 40 г

чернослив 10 шт.

яйца куриные 2 шт.

масло сливочное 50 г

корица 1 по вкусу

ванилин 1 по вкусу

Процесс приготовления

Подготовить необходимые ингредиенты.

Овсяное печенье с грецкими орехами и черносливом

Овсяные хлопья обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.

Овсяное печенье с грецкими орехами и черносливом

Добавить порезанный чернослив, измельченные орехи и корицу.

Овсяное печенье с грецкими орехами и черносливом

Вбить яйца,мед и растопленное сливочное масло, перемешать.

Овсяное печенье с грецкими орехами и черносливом

С помощью формы или без нее выложить печенье на силиконовый коврик. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

Овсяное печенье с грецкими орехами и черносливом

Приятного аппетита!

Овсяное печенье с грецкими орехами и черносливом
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печеньевыпечкакулинария
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