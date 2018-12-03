Овсяное печенье с грецкими орехами и черносливом

Ингредиенты
овсяные хлопья 300 г
мед 4 ст.л.
грецкий орех 40 г
чернослив 10 шт.
яйца куриные 2 шт.
масло сливочное 50 г
корица 1 по вкусу
ванилин 1 по вкусу
Процесс приготовления
Подготовить необходимые ингредиенты.
Овсяные хлопья обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
Добавить порезанный чернослив, измельченные орехи и корицу.
Вбить яйца,мед и растопленное сливочное масло, перемешать.
С помощью формы или без нее выложить печенье на силиконовый коврик. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии