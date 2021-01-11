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Пастила из тыквы: восточный десерт в домашних условиях

Пастила из тыквы: восточный десерт в домашних условиях

Ввиду большого количества клетчатки спелая тыква идеально подходит для приготовления пастилы. Тыквенную мякоть можно дополнить яблочной или дынной, при желании ароматизировать ванилином.

Подсушивание проводят в духовом шкафу, соблюдая особый режим. Идеальным вариантом станет высушивание фруктового пюре на открытом воздухе, если придумать, как предохранять его от насекомых и попадания мелкого мусора.

Пастила не только замечательно вкусна сама по себе, благодаря своему яркому цвету она может стать украшением любой домашней выпечки. Готовый продукт хранят в сухом хорошо проветриваемом помещении.

Состав:

  • тыква – 500 г;
  • яблоки – 200 г;
  • сахарный песок – 3-4 ст. л.;
  • вода – 100 мл.

Приготовление:

1. Для пастилы используйте сочную, спелую тыкву с ярко-оранжевой мякотью. Очистите ее от кожуры, разрежьте, удалите семена с волокнами. Мякоть нарежьте кусочками.

Пастила из тыквы: восточный десерт в домашних условиях

2. Яблоки очистите от кожуры. Удалите семенные коробочки.

Пастила из тыквы: восточный десерт в домашних условиях

3. Измельчите яблоки и добавьте к тыкве.

Пастила из тыквы: восточный десерт в домашних условиях

4. Влейте 100 мл горячей воды, поставьте на слабый огонь. Накройте крышкой. Тушите 10-15 минут. Помешивайте. Следите, чтобы масса не подгорела.

Пастила из тыквы: восточный десерт в домашних условиях

5. Если выделится много жидкости, ее необходимо выпарить или слить.

Добавьте сахар по вкусу.

Пюрируйте блендером или протрите массу через сито.

Пастила из тыквы: восточный десерт в домашних условиях

6. Застелите поднос или противень пекарской бумагой. Выложите на нее пюре. Разровняйте.

Пастила из тыквы: восточный десерт в домашних условиях

7. Сушите пастилу в духовке или на воздухе.

Сушите в духовке с приоткрытой дверцей при температуре 40-45 градусов.

Или же можно поднос с пюре оставить на 2-3 дня перед открытым окном, на сквозняке.

Пастила из тыквы: восточный десерт в домашних условиях

Готовая пастила легко отделяется от пекарской бумаги. Она становится тонкой и сухой, сохраняет гибкость. Ее можно свернуть в виде рулета и упаковать в пищевую пленку. Так ее можно хранить в течение года.

 

 

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