Пастила из тыквы: восточный десерт в домашних условиях

Ввиду большого количества клетчатки спелая тыква идеально подходит для приготовления пастилы. Тыквенную мякоть можно дополнить яблочной или дынной, при желании ароматизировать ванилином.

Подсушивание проводят в духовом шкафу, соблюдая особый режим. Идеальным вариантом станет высушивание фруктового пюре на открытом воздухе, если придумать, как предохранять его от насекомых и попадания мелкого мусора.

Пастила не только замечательно вкусна сама по себе, благодаря своему яркому цвету она может стать украшением любой домашней выпечки. Готовый продукт хранят в сухом хорошо проветриваемом помещении.

Состав:

тыква – 500 г;

яблоки – 200 г;

сахарный песок – 3-4 ст. л.;

вода – 100 мл.

Приготовление:

1. Для пастилы используйте сочную, спелую тыкву с ярко-оранжевой мякотью. Очистите ее от кожуры, разрежьте, удалите семена с волокнами. Мякоть нарежьте кусочками.

2. Яблоки очистите от кожуры. Удалите семенные коробочки.

3. Измельчите яблоки и добавьте к тыкве.

4. Влейте 100 мл горячей воды, поставьте на слабый огонь. Накройте крышкой. Тушите 10-15 минут. Помешивайте. Следите, чтобы масса не подгорела.

5. Если выделится много жидкости, ее необходимо выпарить или слить.

Добавьте сахар по вкусу.

Пюрируйте блендером или протрите массу через сито.

6. Застелите поднос или противень пекарской бумагой. Выложите на нее пюре. Разровняйте.

7. Сушите пастилу в духовке или на воздухе.

Сушите в духовке с приоткрытой дверцей при температуре 40-45 градусов.

Или же можно поднос с пюре оставить на 2-3 дня перед открытым окном, на сквозняке.

Готовая пастила легко отделяется от пекарской бумаги. Она становится тонкой и сухой, сохраняет гибкость. Ее можно свернуть в виде рулета и упаковать в пищевую пленку. Так ее можно хранить в течение года.