Штрудель с запечёнными сливами

Ароматные карамелизированные сливы в сочетании с изящным вкусом дроблёной фисташки и нежнейшим тестом фило образуют потрясающий десерт!
Время приготовления
Общее 2 ч.
Ингредиенты
Сливы 1¹⁄₂ кг
Лимонный сок 2 ст. ложки
Сахар 50 г
Корица молотая 1 ч. ложка
Тесто фило 6 листов
Сливочное масло 6 ст. ложек
Фисташки дроблёные 50 г
Приготовление
-
1․
Разогрейте духовку до 200° C.
-
2․
Разрежьте сливы пополам, удалите косточки. Разрежьте на крупные кусочки.
Если у вас замороженные сливы, то заблаговременно разморозьте их, откинув на дуршлаг. Затем удалите лишнюю влагу.
-
3․
Смешайте сливы с лимонным соком, сахаром и корицей.
-
4․
Выложите в стеклянную форму для выпечки и запекайте в течение 25–30 минут, периодически помешивая. Выньте сливы из духовки и полностью остудите.
Сливовый сок при запекании превратится в глазурь.
-
5․
На рабочей поверхности разложите пергаментную бумагу. Положите на неё один лист теста фило и равномерно смажьте растопленным маслом.
-
6․
Накройте вторым листом и снова смажьте маслом. Посыпьте половиной фисташек. Повторите процесс с оставшимися слоями.
-
7․
Разложите охлаждённые сливы вдоль длинного края теста, отступая от него 2–2,5 см. С помощью пергамента аккуратно сверните тесто в рулет.
Не скручивайте тесто слишком сильно.
-
8․
Сделайте небольшие надрезы сверху. Слегка смажьте штрудель сливочным маслом и осторожно выложите на противень швом вниз вместе с пергаментом.
-
9․
Выпекайте примерно 35–40 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым.
-
10․
Выньте из духовки и оставьте штрудель на противне на 20 минут, прежде чем снимать его.
Свежие комментарии