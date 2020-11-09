Штрудель с запечёнными сливами

Ароматные карамелизированные сливы в сочетании с изящным вкусом дроблёной фисташки и нежнейшим тестом фило образуют потрясающий десерт!

Общее 2 ч.

Сливы 1¹⁄₂ кг

Лимонный сок 2 ст. ложки

Сахар 50 г

Корица молотая 1 ч. ложка

Тесто фило 6 листов

Сливочное масло 6 ст. ложек

Фисташки дроблёные 50 г

1․ Разогрейте духовку до 200° C.

2․ Разрежьте сливы пополам, удалите косточки. Разрежьте на крупные кусочки. Если у вас замороженные сливы, то заблаговременно разморозьте их, откинув на дуршлаг. Затем удалите лишнюю влагу.

3․ Смешайте сливы с лимонным соком, сахаром и корицей.

4․ Выложите в стеклянную форму для выпечки и запекайте в течение 25–30 минут, периодически помешивая. Выньте сливы из духовки и полностью остудите. Сливовый сок при запекании превратится в глазурь.

5․ На рабочей поверхности разложите пергаментную бумагу. Положите на неё один лист теста фило и равномерно смажьте растопленным маслом.

6․ Накройте вторым листом и снова смажьте маслом. Посыпьте половиной фисташек. Повторите процесс с оставшимися слоями.

7․ Разложите охлаждённые сливы вдоль длинного края теста, отступая от него 2–2,5 см. С помощью пергамента аккуратно сверните тесто в рулет. Не скручивайте тесто слишком сильно.

8․ Сделайте небольшие надрезы сверху. Слегка смажьте штрудель сливочным маслом и осторожно выложите на противень швом вниз вместе с пергаментом.

9․ Выпекайте примерно 35–40 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым.