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Штрудель с запечёнными сливами

Штрудель с запечёнными сливами

Ароматные карамелизированные сливы в сочетании с изящным вкусом дроблёной фисташки и нежнейшим тестом фило образуют потрясающий десерт!

Время приготовления

Общее 2 ч.

Ингредиенты

Сливы 1¹⁄₂ кг

Лимонный сок 2 ст. ложки

Сахар 50 г

Корица молотая 1 ч. ложка

Тесто фило 6 листов

Сливочное масло 6 ст. ложек

Фисташки дроблёные 50 г

Приготовление

  1. 1․

    Разогрейте духовку до 200° C.

  2. 2․

    Разрежьте сливы пополам, удалите косточки. Разрежьте на крупные кусочки.

    Если у вас замороженные сливы, то заблаговременно разморозьте их, откинув на дуршлаг. Затем удалите лишнюю влагу.

  3. 3․

    Смешайте сливы с лимонным соком, сахаром и корицей.

  4. 4․

    Выложите в стеклянную форму для выпечки и запекайте в течение 25–30 минут, периодически помешивая. Выньте сливы из духовки и полностью остудите.

    Сливовый сок при запекании превратится в глазурь.

  5. 5․

    На рабочей поверхности разложите пергаментную бумагу. Положите на неё один лист теста фило и равномерно смажьте растопленным маслом.

  6. 6․

    Накройте вторым листом и снова смажьте маслом. Посыпьте половиной фисташек. Повторите процесс с оставшимися слоями.

  7. 7․

    Разложите охлаждённые сливы вдоль длинного края теста, отступая от него 2–2,5 см. С помощью пергамента аккуратно сверните тесто в рулет.

    Не скручивайте тесто слишком сильно.

  8. 8․

    Сделайте небольшие надрезы сверху. Слегка смажьте штрудель сливочным маслом и осторожно выложите на противень швом вниз вместе с пергаментом.

  9. 9․

    Выпекайте примерно 35–40 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым.

  10. 10․

    Выньте из духовки и оставьте штрудель на противне на 20 минут, прежде чем снимать его.

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сладкая выпечка
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