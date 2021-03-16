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Гранатовая наливка, которая понравилась всем моим гостям!

Гранатовая наливка по этому рецепту легко готовится и долго хранится, а главное – она намного безопасней магазинных аналогов. Приготовить подобный напиток стоит хотя бы один раз в жизни: вы останетесь довольны результатом, а ваши гости, особенно дамы, не только насладятся ароматным напитком рубинового цвета с нежным фруктовым вкусом, но и не ощутят похмелья на следующий день.

Гранатовая наливка, которая понравилась всем моим гостям!

Порций: 1

Время приготовления: 10 д. 10 м.

Ингредиенты (1 порция)

Водка — 500 мл (или качественный самогон)
Гранат — 3 шт.
Сахар — 200 г

Приготовление:

1. Для вкусной и ароматной наливки лучше брать сочные и спелые гранаты насыщенного цвета. Готовить наливку можно как на водке, так и на качественном самогоне. Количество сахара может быть чуть больше или чуть меньше, поскольку гранаты могут обладать большей или меньшей степенью сладости.

Гранатовая наливка, которая понравилась всем моим гостям!

2. Тонким острым ножом срезать в гранатах верхушку и нижнюю часть. Сделать на плодах поперечные надрезы и аккуратно освободить от кожуры. Извлечь из гранатов зёрна. Поместить зёрна в блендер и перебить в однородную, но не очень жидкую массу.

Гранатовая наливка, которая понравилась всем моим гостям!

3. В подходящую ёмкость, например, литровую банку перелить гранатовую массу с соком. Добавить сахар и залить всё водкой. Если гранаты сладкие можно брать немного меньше сахара, примерно, 150 грамм вместо указанных 200 грамм.

Также на данном этапе можно добавить в будущую наливку немного сока лайма, лимона либо щепотку лимонной кислоты, что поспособствует сохранению яркого цвета наливки.

Гранатовая наливка, которая понравилась всем моим гостям!

4. Перемешать содержимое, плотно закрыть крышкой и поставить в тёмное место, например, кладовую или шкаф. Время от времени стряхивать банку. Спустя 10 дней наливка уже будет вкусной, но, если позволяет время, лучше настоять её в течение 21 дня.

Гранатовая наливка, которая понравилась всем моим гостям!

5. С помощью лейки и нескольких слоёв марли, процедить наливку от косточек и зёрен.

Гранатовая наливка, которая понравилась всем моим гостям!

6. Теперь полученную наливку можно разливать по бутылкам и угощать гостей. Приятной дегустации!

Гранатовая наливка, которая понравилась всем моим гостям!

 

 

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