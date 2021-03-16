Гранатовая наливка, которая понравилась всем моим гостям!

Гранатовая наливка по этому рецепту легко готовится и долго хранится, а главное – она намного безопасней магазинных аналогов. Приготовить подобный напиток стоит хотя бы один раз в жизни: вы останетесь довольны результатом, а ваши гости, особенно дамы, не только насладятся ароматным напитком рубинового цвета с нежным фруктовым вкусом, но и не ощутят похмелья на следующий день.

Порций: 1

Время приготовления: 10 д. 10 м.

Ингредиенты (1 порция)

Водка — 500 мл (или качественный самогон)

Гранат — 3 шт.

Сахар — 200 г

Приготовление:

1. Для вкусной и ароматной наливки лучше брать сочные и спелые гранаты насыщенного цвета. Готовить наливку можно как на водке, так и на качественном самогоне. Количество сахара может быть чуть больше или чуть меньше, поскольку гранаты могут обладать большей или меньшей степенью сладости.

2. Тонким острым ножом срезать в гранатах верхушку и нижнюю часть. Сделать на плодах поперечные надрезы и аккуратно освободить от кожуры. Извлечь из гранатов зёрна. Поместить зёрна в блендер и перебить в однородную, но не очень жидкую массу.

3. В подходящую ёмкость, например, литровую банку перелить гранатовую массу с соком. Добавить сахар и залить всё водкой. Если гранаты сладкие можно брать немного меньше сахара, примерно, 150 грамм вместо указанных 200 грамм.

Также на данном этапе можно добавить в будущую наливку немного сока лайма, лимона либо щепотку лимонной кислоты, что поспособствует сохранению яркого цвета наливки.

4. Перемешать содержимое, плотно закрыть крышкой и поставить в тёмное место, например, кладовую или шкаф. Время от времени стряхивать банку. Спустя 10 дней наливка уже будет вкусной, но, если позволяет время, лучше настоять её в течение 21 дня.

5. С помощью лейки и нескольких слоёв марли, процедить наливку от косточек и зёрен.

6. Теперь полученную наливку можно разливать по бутылкам и угощать гостей. Приятной дегустации!